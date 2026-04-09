В Ташкенте реконструировали музей истории Тимуридов — его посетил Мирзиёев

В республике широко отмечают 690-летие со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля

2026-04-09T17:40+0500

2026-04-09T17:40+0500

2026-04-09T17:58+0500

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструированным Государственным музеем истории Тимуридов, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее, в целях широкого празднования этой даты, руководитель страны подписал соответствующее постановление.В соответствии с ним, апрель объявили месяцем Амира Темура, в образовательных учреждениях, научных центрах и махаллях организуют встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.Также с использованием лучших практик известных музеев мира реконструировали здание Государственного музея истории Тимуридов, оснастив его современными устройствами и оборудованием. За счет цифровизации возможности музея расширили, а экспозицию — обогатили, в том числе экспонатами из зарубежных коллекций.Президент Узбекистана также оставил памятную запись в книге гостей музея.

шавкат мирзиёев государственный музей истории тимуридов