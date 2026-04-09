рус
В Ташкенте реконструировали музей истории Тимуридов — его посетил Мирзиёев
В республике широко отмечают 690-летие со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля
2026-04-09T17:40+0500
2026-04-09T17:58+0500
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструированным Государственным музеем истории Тимуридов, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее, в целях широкого празднования этой даты, руководитель страны подписал соответствующее постановление.В соответствии с ним, апрель объявили месяцем Амира Темура, в образовательных учреждениях, научных центрах и махаллях организуют встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.Также с использованием лучших практик известных музеев мира реконструировали здание Государственного музея истории Тимуридов, оснастив его современными устройствами и оборудованием. За счет цифровизации возможности музея расширили, а экспозицию — обогатили, в том числе экспонатами из зарубежных коллекций.Президент Узбекистана также оставил памятную запись в книге гостей музея.
17:40 09.04.2026 (обновлено: 17:58 09.04.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил обновленный Государственный музей истории Тимуридов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Шавкат Мирзиёев посетил Государственный музей истории Тимуридов после реконструкции по случаю 690-летия со дня рождения Сахибкирана Амира Темура”, — говорится в сообщении.

На первом этаже музея организовали раздел "Великий Сахибкиран — основатель Второго Ренессанса".
На втором — создали интерактивные экспозиции об эпохе Амира Темура и Тимуридов на основе ИИ и смарт-технологий. Также демонстрируют 3D-экспонаты и географические карты.
“Радует, что музей, в котором хранится история Сахибкирана, обновился и стал соответствовать духу времени. Теперь наша главная задача — донести это до нашего населения, молодежи и иностранных гостей… Нам необходимо на уровне махалли привлекать молодежь, представителей старшего поколения и население в целом в музеи и расширять их знания о нашей великой истории”, — отметил Шавкат Мирзиёев.

