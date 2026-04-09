Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Амиру Темуру в Ташкенте
Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Амиру Темуру в Ташкенте
В республике широко отмечают 690-летие со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля
2026-04-09T14:45+0500
2026-04-09T14:45+0500
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил сквер Амира Темура в Ташкенте и возложил венок к подножию памятника этому выдающемуся государственному деятелю, полководцу, покровителю науки, культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы республики.В республике в эти дни широко отмечают 690-летие Амира Тимура, принято отдельное постановление, ведется масштабная работа.Основанная Амиром Темуром могущественная держава оставила неизгладимый след в истории мировой цивилизации. Даже спустя семь столетий ученые всего мира продолжают с большим интересом изучать жизнь и деятельность Сахибкирана.Тот факт, что в разных странах созданы тысячи посвященных Амиру Темуру и эпохе Темуридов художественных, научных и культурных произведений, список которых продолжает пополняться, свидетельствует о непреходящем значении его личности и наследия.В продолжение созидательных традиций, заложенных великим предком, в сквере, носящем его имя, провели работы по благоустройству.В завершение мероприятия Шавкат Мирзиёев посадил в сквере дерево.
шават мирзиёев венок памятник амир темур
шават мирзиёев венок памятник амир темур

Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Амиру Темуру в Ташкенте

14:45 09.04.2026
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Амиру Темуру в Ташкенте
Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Амиру Темуру в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2026
В республике широко отмечают 690-летие со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил сквер Амира Темура в Ташкенте и возложил венок к подножию памятника этому выдающемуся государственному деятелю, полководцу, покровителю науки, культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы республики.
“В ходе мероприятия отдана глубокая дань уважения памяти Амира Темура, к подножию его памятника возложены цветы”, — говорится в сообщении.
В республике в эти дни широко отмечают 690-летие Амира Тимура, принято отдельное постановление, ведется масштабная работа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Узбекистане широко отмечают 690-летие со дня рождения Амира Темура
В Узбекистане широко отмечают 690-летие со дня рождения Амира Темура - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2026
В Узбекистане широко отмечают 690-летие со дня рождения Амира Темура
Основанная Амиром Темуром могущественная держава оставила неизгладимый след в истории мировой цивилизации. Даже спустя семь столетий ученые всего мира продолжают с большим интересом изучать жизнь и деятельность Сахибкирана.
Тот факт, что в разных странах созданы тысячи посвященных Амиру Темуру и эпохе Темуридов художественных, научных и культурных произведений, список которых продолжает пополняться, свидетельствует о непреходящем значении его личности и наследия.
“Наследие Сахибкирана является не только частью славного прошлого нашего народа, но и неразрывно связано с нашим нынешним развитием и стратегическими целями”, — говорится в сообщении.
В продолжение созидательных традиций, заложенных великим предком, в сквере, носящем его имя, провели работы по благоустройству.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посадил дерево в сквере Амира Темура в Ташкенте
Президент Шавкат Мирзиёев посадил дерево в сквере Амира Темура в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2026
Президент Шавкат Мирзиёев посадил дерево в сквере Амира Темура в Ташкенте
В завершение мероприятия Шавкат Мирзиёев посадил в сквере дерево.
