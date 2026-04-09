Узбекистанец Алишер Ганиев стал чемпионом Азии по спортивной борьбе
Узбекистанец Алишер Ганиев стал чемпионом Азии по спортивной борьбе
С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе
2026-04-09T12:45+0500
2026-04-09T12:45+0500
2026-04-09T12:45+0500
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистанец Алишер Ганиев завоевал титул чемпиона Азии по спортивной борьбе, а другой представитель республики Шахзод Кучкоров стал бронзовым призером, сообщает НОК.С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026.В рамках сегодняшнего соревновательного дня две представительницы сборной Узбекистана выйдут на ковер в поединках за бронзовые медали, еще 5 спортсменок примут участие в отборочном этапе.За бронзу поборются:В отборочном этапе выступят:
узбекистанец алишер ганиев чемпион азии спортивная борьба бишкек
узбекистанец алишер ганиев чемпион азии спортивная борьба бишкек
Узбекистанец Алишер Ганиев стал чемпионом Азии по спортивной борьбе
С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Узбекистанец Алишер Ганиев завоевал титул чемпиона Азии по спортивной борьбе, а другой представитель республики Шахзод Кучкоров стал бронзовым призером, сообщает
НОК.
С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026.
“В финале весовой категории до 60 кг Алишер Ганиев одержал победу над представителем КНДР Се Ун Ри и стал обладателем золотой медали. Кроме того, в поединке за бронзовую награду в весовой категории до 72 кг Шахзод Кучкоров одолел японского спортсмена Тайши Нарикуни и вошел в ряды призеров”, — говорится в сообщении.
В рамках сегодняшнего соревновательного дня две представительницы сборной Узбекистана выйдут на ковер в поединках за бронзовые медали, еще 5 спортсменок примут участие в отборочном этапе.
-50 кг: Актенге Кеунимжаева (Узбекистан) — Нипуни Педиге (Шри-Ланка) / Мунхнар Бямбасурен (Монголия);
-59 кг: Улмекен Эсенбаева(Узбекистан) — Сезим Жуманазарова (Кыргызстан).
В отборочном этапе выступят:
-53 кг: Сохибжамол Эсбусинова (Узбекистан) — Я Чен (Китайский Тайбэй);
-57 кг: Лайло Собирова (Узбекистан) — Сара Натами (Япония);
-62 кг: Нигина Собирова (Узбекистан) — Балкис Тайбин (Иордания);
-65 кг: Феруза Эсенбаева (Узбекистан) — Нархажид Нямсурен (Монголия);
-72 кг: Севинчой Полвонова (Узбекистан) — Махиро Ёситакэ (Япония).