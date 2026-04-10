Жавохир Синдаров вновь обыгрыл Прагнанандху и увеличил отрыв на Турнире претендентов FIDE

Жавохир Синдаров официально установил рекорд по количеству побед на Турнире претендентов. Узбекистанец одержал 6 побед в 10 партиях и при этом не потерпел ни одного поражения.

2026-04-10T10:28+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров 9 апреля на Кипре одержал победу над индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в партии 10-го тура Турнира претендентов ФИДЕ, играя белыми фигурами.Это уже вторая победа Синдарова над Прагнанандхой на этом турнире: в первом круге он также оказался сильнее соперника, выступая черными фигурами.Благодаря этому результату Синдаров набрал 8 очков из 10 возможных и увеличил отрыв от ближайших преследователей за четыре тура до финиша: Аниш Гири отстает на 2 очка, а Фабиано Каруана — на 3. Стоит отметить, что Жавохир Синдаров официально установил рекорд по количеству побед на Турнире претендентов. Узбекистанец одержал 6 побед в 10 партиях и при этом не потерпел ни одного поражения.Следующий, 11-й тур состоится 11 апреля после выходного дня 10 апреля. В нем Синдаров сыграет черными фигурами против Фабиано Каруаны.Турнир претендентов 2026 года проходит на Кипре с 28 марта по 16 апреля и объединяет восемь сильнейших гроссмейстеров мира. Соревнование проходит в два круга (14 туров), а победитель получит право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешом. Общий призовой фонд турнира составляет 700 тысяч евро.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

