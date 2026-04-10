Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР
В зоне действий "Севера" и "Юга" противник потерял за сутки свыше 2 300 военнослужащих, а также боевые бронированные машины, автомобили и орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.
2026-04-10T15:52+0500
https://uz.sputniknews.ru/20260401/rossiyskie-boytsy-zavershili-osvobojdenie-luganskoy-narodnoy-respubliki-56648241.html
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российская армия установила контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области", — говорится в сводке военного ведомства.
За неделю российская группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
За этот период в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 280 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Как сообщило оборонное ведомство, подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, вытесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", — отметили в ведомстве.
Также за прошедшие сутки армия России в результате активных наступательных действий "Южной" группировки войск освободила населенный пункт Диброва в ДНР.
"В течение прошедших суток в результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Диброва Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1 045 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.