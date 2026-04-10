Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

В зоне действий "Севера" и "Юга" противник потерял за сутки свыше 2 300 военнослужащих, а также боевые бронированные машины, автомобили и орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.

2026-04-10T14:54+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российская армия установила контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области, сообщает Минобороны РФ.За неделю российская группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. За этот период в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 280 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Как сообщило оборонное ведомство, подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.Также за прошедшие сутки армия России в результате активных наступательных действий "Южной" группировки войск освободила населенный пункт Диброва в ДНР.За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1 045 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

