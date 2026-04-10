В Узбекистане обсудили меры по развитию электронной коммерции — подробности
09:40 10.04.2026 (обновлено: 10:05 10.04.2026)
Доля электронной коммерции в розничной торговле в Узбекистане составляет 4-4,6%, что в 5 раз меньше среднемирового показателя в 22%. В республике имеется потенциал, позволяющий увеличить эту долю до 9–11%.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане последовательно развивается электронная коммерция, демонстрируя устойчивый рост ключевых показателей. Вместе с тем сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения ее доли в экономике и розничной торговле. В этой связи определены приоритетные меры по развитию инфраструктуры, поддержке цифровых платформ и созданию благоприятной деловой среды.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений, направленных на развитие электронной коммерции и налаживание деятельности бондовых складов, сообщила пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что за последние восемь лет объем электронной коммерции в стране вырос в 20 раз и достиг $1,3 млрд. Количество цифровых платформ составляет более чем 120. Благодаря расширению порядка самозанятости, упрощению лицензирования и налогообложения в этой сфере создано 750 тысяч рабочих мест, а бюджет ежегодно получает дополнительные налоговые поступления в размере 200 млрд сумов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем существуют неиспользованные возможности в этой сфере. В частности, доля электронной коммерции в розничной торговле в Узбекистане составляет 4-4,6%, что в 5 раз меньше среднемирового показателя в 22%. В республике имеется потенциал, позволяющий увеличить эту долю до 9–11%.
"В контексте развития инфраструктуры электронной коммерции на презентации особое внимание уделено вопросу создания специальных складов – бондов, предназначенных для хранения под таможенным контролем импортируемых товаров с условием отсрочки уплаты таможенных пошлин и налогов", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, введение системы уплаты таможенных пошлин на товары в момент продажи позволяет создать условия для привлечения инвестиций в размере не менее $500 млн. Подчеркнуто, что такая практика широко используется в России, Китае, Казахстане, ОАЭ, Великобритании, Германии и Сингапуре.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня общая площадь складских помещений в Узбекистане составляет 634 тысячи квадратных метров, из которых 72% приходятся на столицу и Ташкентскую область. Лишь 34% существующих складов относятся к современной категории класса "А". По расчетам экспертов, для обеспечения устойчивого экономического роста страны в ближайшие пять лет потребуется 2,5 млн квадратных метров складских помещений.
В этой связи предложено расширить в республике сеть современных складов крупных международных маркетплейсов.
Подчеркнута необходимость глубокой интеграции цифровых платформ и бондовых складов с налоговыми и таможенными системами.
Предложено в порядке эксперимента в 2026-2028 годах внедрить новый механизм, основанный на цикле "импорт – бондовый склад – специальная электронная торговая платформа – потребитель".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию электронной коммерции и созданию бондовых складов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно этому порядку, товары размещаются на бондовом складе, продаются через специальную электронную торговую платформу, а таможенное декларирование и уплата пошлин осуществляются непосредственно на этапе продажи. Такие платформы и склады будут включены в соответствующие реестры и поставлены на учет в Таможенном комитете.
"Бондовые склады облегчат доступ отечественных производителей к внешним рынкам, снизят нагрузку на оборотный капитал, сократят логистические издержки и повысят конкурентоспособность экспорта", — отмечено на совещании.
Глава государства поручил превратить электронную коммерцию в драйвер экономики и создать современную инфраструктуру в этой сфере.