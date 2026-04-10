В Узбекистане обсудили меры по развитию электронной коммерции — подробности

Доля электронной коммерции в розничной торговле в Узбекистане составляет 4-4,6%, что в 5 раз меньше среднемирового показателя в 22%. В республике имеется потенциал, позволяющий увеличить эту долю до 9-11%.

2026-04-10T09:40+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане последовательно развивается электронная коммерция, демонстрируя устойчивый рост ключевых показателей. Вместе с тем сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения ее доли в экономике и розничной торговле. В этой связи определены приоритетные меры по развитию инфраструктуры, поддержке цифровых платформ и созданию благоприятной деловой среды.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений, направленных на развитие электронной коммерции и налаживание деятельности бондовых складов, сообщила пресс-служба главы государства.Было отмечено, что за последние восемь лет объем электронной коммерции в стране вырос в 20 раз и достиг $1,3 млрд. Количество цифровых платформ составляет более чем 120. Благодаря расширению порядка самозанятости, упрощению лицензирования и налогообложения в этой сфере создано 750 тысяч рабочих мест, а бюджет ежегодно получает дополнительные налоговые поступления в размере 200 млрд сумов.Вместе с тем существуют неиспользованные возможности в этой сфере. В частности, доля электронной коммерции в розничной торговле в Узбекистане составляет 4-4,6%, что в 5 раз меньше среднемирового показателя в 22%. В республике имеется потенциал, позволяющий увеличить эту долю до 9–11%.Как отмечалось, введение системы уплаты таможенных пошлин на товары в момент продажи позволяет создать условия для привлечения инвестиций в размере не менее $500 млн. Подчеркнуто, что такая практика широко используется в России, Китае, Казахстане, ОАЭ, Великобритании, Германии и Сингапуре.Сегодня общая площадь складских помещений в Узбекистане составляет 634 тысячи квадратных метров, из которых 72% приходятся на столицу и Ташкентскую область. Лишь 34% существующих складов относятся к современной категории класса "А". По расчетам экспертов, для обеспечения устойчивого экономического роста страны в ближайшие пять лет потребуется 2,5 млн квадратных метров складских помещений.В этой связи предложено расширить в республике сеть современных складов крупных международных маркетплейсов.Подчеркнута необходимость глубокой интеграции цифровых платформ и бондовых складов с налоговыми и таможенными системами. Согласно этому порядку, товары размещаются на бондовом складе, продаются через специальную электронную торговую платформу, а таможенное декларирование и уплата пошлин осуществляются непосредственно на этапе продажи. Такие платформы и склады будут включены в соответствующие реестры и поставлены на учет в Таможенном комитете.Глава государства поручил превратить электронную коммерцию в драйвер экономики и создать современную инфраструктуру в этой сфере.

электронная коммерция узбекистан бондовые склады маркетплейс