Предпринимателям-ювелирам в Узбекистане будут возвращать 80% НДС
Новый временный регламент, регулирующий порядок возврата налога и определения налоговой базы, будет действовать до 1 января 2028 года.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
С 1 января 2026 года в Узбекистане вступает в силу механизм возврата части налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, работающих в сфере производства и розничной продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает
Минюст республики.
Согласно обновленному постановлению Правительства от 7 ноября 2024 года, ювелирным предприятиям будет возвращаться до 80% уплаченного НДС из республиканского бюджета.
Новый временный регламент, регулирующий порядок возврата налога и определения налоговой базы, будет действовать до 1 января 2028 года.
Для получения возврата предприниматели должны представить налоговую отчётность и подать заявление на возмещение не позднее трех месяцев после уплаты налога. Рассмотрение заявлений будет осуществляться в автоматизированном режиме.
Автоматический возврат средств возможен при соблюдении ряда условий.
налог должен быть полностью уплачен в установленный срок — с 1 по 20 число месяца, следующего за отчетным периодом;
не менее 80% дохода компании должно приходиться на производство или реализацию ювелирных изделий.
Также обязательным условием является корректное отражение номенклатуры товаров и соответствующих идентификационных кодов в счетах-фактурах или кассовых чеках.
Отдельно отмечается, что налоговая база для производителей ювелирных изделий будет рассчитываться исходя из разницы между стоимостью реализации ювелирных изделий и полуфабрикатов и стоимостью содержащихся в них драгоценных металлов и камней.