https://uz.sputniknews.ru/20260410/yuveliry-uzbekistan-vozvrat-80-nds-2028-god-56824882.html

Предпринимателям-ювелирам в Узбекистане будут возвращать 80% НДС

Sputnik Узбекистан

2026-04-10T15:46+0500

ндс

налоги

ювелирная промышленность

предприниматели

узбекистан

ювелирные украшения

производство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1f/15906365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2f649c06f8df3ed4d81918f1e9fa361.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. С 1 января 2026 года в Узбекистане вступает в силу механизм возврата части налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, работающих в сфере производства и розничной продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минюст республики.Согласно обновленному постановлению Правительства от 7 ноября 2024 года, ювелирным предприятиям будет возвращаться до 80% уплаченного НДС из республиканского бюджета.Новый временный регламент, регулирующий порядок возврата налога и определения налоговой базы, будет действовать до 1 января 2028 года.Для получения возврата предприниматели должны представить налоговую отчётность и подать заявление на возмещение не позднее трех месяцев после уплаты налога. Рассмотрение заявлений будет осуществляться в автоматизированном режиме.Автоматический возврат средств возможен при соблюдении ряда условий. В частности:Также обязательным условием является корректное отражение номенклатуры товаров и соответствующих идентификационных кодов в счетах-фактурах или кассовых чеках.Отдельно отмечается, что налоговая база для производителей ювелирных изделий будет рассчитываться исходя из разницы между стоимостью реализации ювелирных изделий и полуфабрикатов и стоимостью содержащихся в них драгоценных металлов и камней.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

налог возврат ндс ювелиры предприниматели узбекистан