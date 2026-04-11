Академия наук Узбекистана и Уральское отделение РАН будут обмениваться научной информацией
Принятый совместный документ открывает новые возможности для расширения двустороннего научного сотрудничества и реализации совместных инициатив в различных областях науки.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Между Академией наук Республики Узбекистан и Уральским отделением Российской академии наук подписано важное Соглашение о научном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба АН РУз.
Документ направлен на вывод двусторонних научных связей на качественно новый уровень и расширение взаимодействия между научными учреждениями двух стран.
В рамках соглашения предусмотрена реализация совместных научно-исследовательских проектов, налаживание обмена научной информацией и публикациями, а также расширение доступа ученых к современной научной инфраструктуре. Кроме того, стороны договорились о предоставлении взаимного доступа к библиотекам и архивам, подготовке совместных научных работ и проведении конференций и семинаров.
В академии наук отмечают, что подписание данного соглашения стало важным шагом в развитии науки, внедрении инновационных подходов и укреплении международных научных связей. Ожидается, что сотрудничество будет способствовать активному обмену опытом и знаниями, а также созданию новых перспективных научных направлений.
Кроме того, в рамках визита российская делегация приняла участие во встрече, состоявшейся в Институте материаловедения Академии наук Узбекистана.
© Академия наук Республики Узбекистан
Научная интеграция: узбекские и российские ученые обсуждают перспективные направления материаловедения
В ходе переговоров стороны договорились о расширении сотрудничества в следующих стратегически важных областях:
синтез композитных и керамических материалов, работающих в экстремальных условиях;
инновационные подходы к созданию энергоэффективных устройств для концентрации и хранения солнечной энергии;
металлургия и химические технологии: новые методы получения редких металлов и сплавов, необходимых для промышленности двух государств;
организация стажировок для молодых ученых и разработка совместных программ "Двойной диплом".
"В рамках визита гости ознакомились с деятельностью уникальной научной установки института — "Большой солнечной печи" — и наблюдали за процессами высокотемпературного синтеза", — отметили в АН.
По итогам встречи были достигнуты предварительные договоренности о разработке дорожной карты на следующий год и совместном участии в международных грантовых конкурсах.