Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бухару — что в программе

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры, а также посетят достопримечательности древней Бухары, ознакомятся с работой промышленных предприятий и примут участие в других мероприятиях.

2026-04-11T15:12+0500

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику с рабочим визитом. В международном аэропорту Бухары высокого гостя встретил глава государства.Состоялась торжественная церемония встречи с исполнением национальных песен и танцев. Были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.Сегодня лидеры проведут двусторонние переговоры. Предусмотрены также посещение ряда достопримечательностей древней Бухары, ознакомление с деятельностью промышленных предприятий и другие мероприятия.По прибытии в Бухару президент Касым-Жомарт Токаев вместе с Шавкатом Мирзиёевым посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда.Комплекс, расположенный в 12 километрах от древней Бухары, является одним из важнейших мусульманских святынь в регионе. Здесь захоронен великий богослов XIV века Бахауддин Накшбанд, основатель суфийского тариката "Накшбандия".Ансамбль формировался на протяжении столетий и сегодня включает мавзолей, ханаку – здание для паломников, построенное ханом Абдулазизом, 2 мечети, некрополь – место захоронения эмиров из династий Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов, а также музей, посвященный истории суфизма.По инициативе президента комплекс был еще больше благоустроен, восстановлен его исторический облик. Прежде всего был заново открыт исторический проход от ворот Токи Миёна до мавзолея. По обеим сторонам от ворот Токи Миёна разбиты сады. Построены музей и помещения для омовения. Восстанавливается медресе, воздвигнутое здесь правителем Бухарского ханства Дониёлбием из династии Мангытов.В ходе посещения были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание братских народов.

