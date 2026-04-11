https://uz.sputniknews.ru/20260411/samye-populyarnye-strany-obucheniye-uzbekistan-2026-godu-56837023.html

Самые популярные страны для обучения среди узбекистанцев в 2026 году

Sputnik Узбекистан

Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 2 месяца 2026 года в РФ с этой целью выехали 989 человек.

инфографика

образование

студенты

россия

узбекистан

учеба

статистика

обучение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56829565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96c81400d38378b18d369b4376ea80d.png

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе—феврале 2026 года выехали за границу с целью обучения 3 964 гражданина Узбекистана. Этот показатель снизился на 1,2 тысяч человек или на 23,6% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 2 месяца 2026 года в РФ с этой целью выехали 989 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

