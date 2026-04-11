Самые популярные страны для обучения среди узбекистанцев в 2026 году
Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 2 месяца 2026 года в РФ с этой целью выехали 989 человек.
2026-04-11T13:20+0500
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе—феврале 2026 года выехали за границу с целью обучения 3 964 гражданина Узбекистана. Этот показатель снизился на 1,2 тысяч человек или на 23,6% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 2 месяца 2026 года в РФ с этой целью выехали 989 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
