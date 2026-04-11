Транспорт, энергия, экология: Мирзиёев и Токаев обсудили ключевые направления союзничества
16:10 11.04.2026 (обновлено: 16:39 11.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
На переговорах в Бухаре главы Узбекистана и Казахстана рассмотрели вопросы укрепления стратегического партнерства, наращивания товарооборота, развития транспортных, энергетических и технологических проектов, расширения гуманитарного и регионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева, на которой рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров было подчеркнуто, что регулярные неформальные встречи в регионах стали доброй традицией, способствующей открытому и конструктивному обсуждению актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.
С удовлетворением отмечена практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Казахстана в Узбекистан в ноябре прошлого года.
"Активизировались контакты на всех уровнях, включая межправительственное и межпарламентское взаимодействие. Устойчиво растут объемы товарооборота, который по итогам прошлого года достиг 5 миллиардов долларов. Успешно реализуются проекты кооперации в области автомобилестроения, развития инфраструктуры, логистики, электротехники, стройматериалов и других отраслях", — отмечалось на встрече.
Рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов и других сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделено вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута необходимость реализации совместных мер по модернизации пограничной инфраструктуры, устранению узких мест и формированию эффективных транспортных коридоров, обеспечивающих доступ к внешним рынкам.
Стороны также обсудили вопросы ускорения крупных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС и продвижение инициатив по экспорту "зеленой" энергии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута важность совместной работы по рациональному использованию водных ресурсов и продвижению региональных экологических инициатив, в том числе проектов "Чистый воздух" в приграничных территориях.
Лидеры выразили приверженность расширению взаимодействия в инновационной и высокотехнологичной сферах, включая развитие сотрудничества в области космических технологий, цифровизации, электронной торговли и поддержки стартапов.
Достигнута договоренность об активизации культурно-гуманитарных обменов, включая проведение Дней культуры, молодежных форумов, укрепления партнерства в сфере креативной экономики и туризма.
Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи были заслушаны доклады заместителей премьер-министров по актуальным аспектам торгово-экономической повестки, включая принимаемые меры по доведению взаимной торговли до $10 млрд в ближайшей перспективе.
По итогам переговоров правительствам поручено принять "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей.