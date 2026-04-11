Транспорт, энергия, экология: Мирзиёев и Токаев обсудили ключевые направления союзничества

На переговорах в Бухаре главы Узбекистана и Казахстана рассмотрели вопросы укрепления стратегического партнерства, наращивания товарооборота, развития транспортных, энергетических и технологических проектов, расширения гуманитарного и регионального сотрудничества.

2026-04-11T16:10+0500

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева, на которой рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.В ходе переговоров было подчеркнуто, что регулярные неформальные встречи в регионах стали доброй традицией, способствующей открытому и конструктивному обсуждению актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.С удовлетворением отмечена практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Казахстана в Узбекистан в ноябре прошлого года.Рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов и других сферах.Особое внимание уделено вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута необходимость реализации совместных мер по модернизации пограничной инфраструктуры, устранению узких мест и формированию эффективных транспортных коридоров, обеспечивающих доступ к внешним рынкам.Стороны также обсудили вопросы ускорения крупных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС и продвижение инициатив по экспорту "зеленой" энергии.Подчеркнута важность совместной работы по рациональному использованию водных ресурсов и продвижению региональных экологических инициатив, в том числе проектов "Чистый воздух" в приграничных территориях.Лидеры выразили приверженность расширению взаимодействия в инновационной и высокотехнологичной сферах, включая развитие сотрудничества в области космических технологий, цифровизации, электронной торговли и поддержки стартапов.Достигнута договоренность об активизации культурно-гуманитарных обменов, включая проведение Дней культуры, молодежных форумов, укрепления партнерства в сфере креативной экономики и туризма.Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики.В ходе встречи были заслушаны доклады заместителей премьер-министров по актуальным аспектам торгово-экономической повестки, включая принимаемые меры по доведению взаимной торговли до $10 млрд в ближайшей перспективе.По итогам переговоров правительствам поручено принять "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей.

