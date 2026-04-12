ЕЭК: Механизм содействия реализации кооперационных проектов распространят на АПК
Бахыт Султанов рассказал о процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК на условия ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза
2026-04-12T17:00+0500
еэк бахыт султанов еаэс бизнес
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Механизм содействия реализации кооперационных проектов планируется распространить на АПК, сообщил
министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов на 12-й ежегодной конференции Американской торговой палаты в России.
Представитель комиссии рассказал о процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК на условия ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание он уделил первым результатам внедрения новых инструментов – ОРВ проектов международных договоров в рамках ЕАЭС и оценки фактического воздействия (ОФВ) уже принятых ЕЭК решений.
"Наполнение интеграции реальным экономическим содержанием осуществляется Комиссией посредством механизма содействия реализации кооперационных проектов. Такой механизм уже внедрен в промышленности, в ближайшее время планируется распространить его на агропромышленный комплекс", — подчеркнул министр ЕЭК.
Бахыт Султанов также проинформировал представителей деловых кругов о системной работе ЕЭК по рассмотрению каждого обращения от предпринимателей, а также о планомерном расширении секторальной структуры единого рынка услуг в рамках Союза.