Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260414/dlya-chego-nujen-vitamin-u-i-gde-on-soderjitsya-56888224.html
Для чего нужен витамин U и где он содержится
Sputnik Узбекистан
Гастроэнтеролог рассказал о свойствах витамина U
2026-04-14T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
витамины
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45280743_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_260a98acc0294d12fc8b0d8d827fbd7c.jpg
Витамин U, по большому счету, не витамин, а полезное для организма вещество, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова.Специалист рассказал, что это вещество просто не попало в официальную классификацию витаминов.По его словам, основной источник условного витамина U — обыкновенная капуста.Он также предупредил, что на сегодняшний день, нет смысла лечить язву капустой.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45280743_116:0:1164:786_1920x0_80_0_0_8907e823327132142da76c5314b8486e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:03 14.04.2026
© Министерство сельского хозяйстваКапуста на прилавке
Капуста на прилавке
© Министерство сельского хозяйства
Подписаться
Гастроэнтеролог рассказал о свойствах витамина U.
Витамин U, по большому счету, не витамин, а полезное для организма вещество, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова.
Специалист рассказал, что это вещество просто не попало в официальную классификацию витаминов.
"Этим начинают пользоваться, чтобы привлечь дополнительное внимание, что есть витамин такой, про который не говорят. На самом деле это не витамин, но для удобства названия, чтобы химическую структуру всю не произносить постоянно, его так по привычке называют витамин", — пояснил Вялов.
По его словам, основной источник условного витамина U — обыкновенная капуста.

"В капусте реально очень много витамина U и основное его действие — он помогает заживлять слизистую оболочку. В свое время еще его называли противоязвенный витамин, когда не было нормальных таблеток, которые быстро помогают язву устранить. Раньше три недели пытались как-то лечить разными минеральными водами, витамином U, призывали есть капусту и так далее. Так что это, с одной стороны, пережиток прошлого, с другой стороны — сейчас к нему вновь возвращаются в лечении таких заболеваний желудка, для которых не сильно разработано медикаментозное лечение", — сказал гастроэнтеролог.

Он также предупредил, что на сегодняшний день, нет смысла лечить язву капустой.

"Многие, услышав, что это — противоязвенный витамин, предполагают, что он очень мощный, но на самом деле это старое название, когда не было лекарств для язв, это была единственная зацепка. Но на сегодняшний день есть средства, которые в сто, в тысячу раз превосходят его по эффективности. Поэтому не надо надеяться, что капуста поможет. Но в тех случаях, когда мы говорим не про язву, а вот про другую проблему, которая называется атрофия желудка, ведущая к раку, при атрофии у этого вещества все-таки есть потенциал", — заключил Сергей Вялов.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0