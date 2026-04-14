Для чего нужен витамин U и где он содержится
"В капусте реально очень много витамина U и основное его действие — он помогает заживлять слизистую оболочку. В свое время еще его называли противоязвенный витамин, когда не было нормальных таблеток, которые быстро помогают язву устранить. Раньше три недели пытались как-то лечить разными минеральными водами, витамином U, призывали есть капусту и так далее. Так что это, с одной стороны, пережиток прошлого, с другой стороны — сейчас к нему вновь возвращаются в лечении таких заболеваний желудка, для которых не сильно разработано медикаментозное лечение", — сказал гастроэнтеролог.
"Многие, услышав, что это — противоязвенный витамин, предполагают, что он очень мощный, но на самом деле это старое название, когда не было лекарств для язв, это была единственная зацепка. Но на сегодняшний день есть средства, которые в сто, в тысячу раз превосходят его по эффективности. Поэтому не надо надеяться, что капуста поможет. Но в тех случаях, когда мы говорим не про язву, а вот про другую проблему, которая называется атрофия желудка, ведущая к раку, при атрофии у этого вещества все-таки есть потенциал", — заключил Сергей Вялов.