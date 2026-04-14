В Узбекистане введут единый порядок стимулирования добровольной уплаты финансовых штрафов
2026-04-14T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября текущего года введут новый и единый порядок стимулирования добровольной уплаты финансовых штрафов, сообщает пресс-служба президента.Это одно из представленных Шавкату Мирзиёеву предложений, направленных на дальнейшую либерализацию порядка применения финансовых штрафов в отношении субъектов предпринимательства, сокращение избыточных бюрократических барьеров, а также повышение эффективности судебного контроля за деятельностью госорганов и должностных лиц.Поводом для такого нововведения является то, что в действующей практике применения финансовых штрафов для предпринимателей существует ряд проблем. В большинстве случаев штрафы применяются уполномоченными органами, а остальные — судами, что требует усиления судебного контроля в данной сфере.Кроме того, предусмотрена возможность уплаты штрафа равными долями в течение шести месяцев. При этом, если в течение месяца после вручения постановления будет внесена первоначальная сумма в размере одной шестой штрафа, такой порядок начнет применяться автоматически.Усиление судебного контроляПредложено установить механизм возврата взысканных средств в течение 15 дней в случаях, когда постановление уполномоченного органа о применении финансового штрафа отменено судом либо признано недействительным.Если этот срок будет нарушен, за каждый календарный день просрочки предполагается начисление процентов исходя из основной ставки Центрального банка.Цифровизация процессов применения финансовых штрафовПредложено внедрить в информационной системе "Единый государственный контроль", которую ведет Бизнес-омбудсман, электронный реестр финансовых штрафов, примененных в отношении субъектов предпринимательства.Постановления уполномоченных органов после их принятия должны будут в обязательном порядке вноситься в эту систему и удостоверяться электронной цифровой подписью.Постановления, не внесенные в информационную систему и не подтвержденные электронной цифровой подписью, будут считаться недействительными, и взыскание штрафов на их основании не допускается.Также речь шла о необходимости ведения учета финансовых штрафов, их мониторинге и создании возможности их онлайн-оплаты через мобильное приложение, а также интеграции информационных систем заинтересованных ведомств.Предусмотрено внедрение механизма онлайн-обжалования решений о финансовых штрафах через личный кабинет субъекта предпринимательства, с автоматической приостановкой исполнения постановления с момента подачи жалобы.Еще одно предложение касалось разработки проекта закона "О мерах правового воздействия", направленного на унификацию порядка применения таких мер.“Глава государства подчеркнул, что надежная защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства, стимулирование их деятельности при соблюдении закона, а также обеспечение справедливости и прозрачности в практике применения штрафов являются одними из важнейших задач”, — говорится в сообщении.
09:50 14.04.2026 (обновлено: 10:13 14.04.2026)
