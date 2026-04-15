Шавкат Мирзиёев поздравил работников культуры и искусства

День работников культуры и искусства отмечают в республике 15 апреля. Глава государства выразил признательность за самоотверженный труд мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы

2026-04-15T14:17+0500

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил работников культуры и искусства Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны выразил признательность за самоотверженный труд мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы.Мирзиёев отметил, что в республике осуществляют масштабные реформы по развитию системы культуры и искусства на основе требований времени:Только за последние годы в стране создали 2 театра, 19 культурных центров, 16 музеев, 20 школ музыки и искусства, а также 5 вузов сферы, учреждения оснащают современным оборудованием, на 125 объектах историко-культурного наследия провели необходимую работу по их сохранению и реставрации, добавил президент.В прошлом году принято отдельное постановление о дальнейшем развитии изобразительного и прикладного искусства. В Ташкенте началось строительство здания Национального музея Узбекистана. В нынешнем году проведут строительные и ремонтные работы в Центральном выставочном зале, фондовом здании Дирекции художественных выставок, Республиканской художественной школе имени Павла Бенькова, примут необходимые меры по поддержке работников сферы.Только за прошедший год обеспечили жильем 35 работников, которые много лет служат в сфере. В среднем на 35% увеличилась заработная плата работников культуры.Учреждены премии для драматургов — имени Махмудходжи Бехбуди, для молодых режиссеров — имени Баходира Юлдашева, для молодых исполнителей — имени Батыра Закирова, международная премия "Наследие будущего" — для отечественных и зарубежных творческих деятелей.Президент подчеркнул последовательное развитие узбекской культурной дипломатии, регулярное проведение авторитетных международных форумов, конкурсов, фестивалей, дней культуры.Так, в прошлом году на высоком уровне прошли:Свои первые результаты дает работа по развитию национального киноискусства, в частности, созданию высокоидейных и высокохудожественных произведений серии "Живая история". В прошлом году на основе государственного заказа сняли и представили зрителям 123 фильма.Он отметил роль работников сферы в реализации этих масштабных планов и инициатив, выразив уверенность, что их знания, опыт и творческий потенциал выведут национальную культуру Узбекистана на новый уровень."Мы и впредь будем уделять приоритетное внимание всесторонней поддержке сферы и достойной оценке труда творческих и технических работников", — заключил глава государства.

