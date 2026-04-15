Шавкат Мирзиёев поздравил работников культуры и искусства
День работников культуры и искусства отмечают в республике 15 апреля. Глава государства выразил признательность за самоотверженный труд мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы
2026-04-15T14:17+0500
12:01 15.04.2026 (обновлено: 14:17 15.04.2026)
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил работников культуры и искусства Узбекистана, сообщает
пресс-служба главы государства.
Руководитель страны выразил признательность за самоотверженный труд мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы.
“От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ, почитающий искусство, с Днем работников культуры и искусства, отмечаемым 15 апреля. В этот замечательный день мы выражаем искреннюю признательность за самоотверженный труд вам — мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы, которые верно служат народу своим неповторимым талантом, знаниями и мастерством”, — говорится в поздравлении.
Мирзиёев отметил, что в республике осуществляют масштабные реформы по развитию системы культуры и искусства на основе требований времени:
укрепляют материально-техническую базу, кадровый потенциал;
достойно стимулируют творческий труд работников сферы;
последовательно повышают качество услуг, предоставляемых населению театрами, кино, музеями, культурных мероприятий;
внедряют современные механизмы управления;
реализуют новые творческие проекты на основе государственно-частного партнерства;
активно вводят в практику цифровые технологии, передовой опыт;
расширяют масштабы создания культурного контента, что способствует дальнейшему повышению эффективности и привлекательности деятельности учреждений культуры.
Только за последние годы в стране создали 2 театра, 19 культурных центров, 16 музеев, 20 школ музыки и искусства, а также 5 вузов сферы, учреждения оснащают современным оборудованием, на 125 объектах историко-культурного наследия провели необходимую работу по их сохранению и реставрации, добавил президент.
В прошлом году принято отдельное постановление о дальнейшем развитии изобразительного и прикладного искусства. В Ташкенте началось строительство здания Национального музея Узбекистана. В нынешнем году проведут строительные и ремонтные работы в Центральном выставочном зале, фондовом здании Дирекции художественных выставок, Республиканской художественной школе имени Павла Бенькова, примут необходимые меры по поддержке работников сферы.
Только за прошедший год обеспечили жильем 35 работников, которые много лет служат в сфере. В среднем на 35% увеличилась заработная плата работников культуры.
Учреждены премии для драматургов — имени Махмудходжи Бехбуди, для молодых режиссеров — имени Баходира Юлдашева, для молодых исполнителей — имени Батыра Закирова, международная премия "Наследие будущего" — для отечественных и зарубежных творческих деятелей.
Президент подчеркнул последовательное развитие узбекской культурной дипломатии, регулярное проведение авторитетных международных форумов, конкурсов, фестивалей, дней культуры.
Так, в прошлом году на высоком уровне прошли:
сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде;
первая Международная биеннале современного искусства в Бухаре;
Аральский культурный саммит в Нукусе;
Форум культуры Тюркского мира в Хорезме;
первая встреча министров культуры стран Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.
“Самое важное, расширяется участие нашей страны и крепнет ее авторитет в международных процессах в сфере искусства”, — отметил президент.
Свои первые результаты дает работа по развитию национального киноискусства, в частности, созданию высокоидейных и высокохудожественных произведений серии "Живая история". В прошлом году на основе государственного заказа сняли и представили зрителям 123 фильма.
“Сегодня нашими актуальными задачами остаются развитие сферы культуры и искусства как средства духовного воспитания и важной отрасли креативной экономики, поддержка творческой индустрии, продвижение рынка культурных услуг, расширение экспорта продукции сферы. Именно этим целям будет служить создаваемый новый Парк креативной индустрии. Мы наметили высокую цель — довести до 2030 года долю креативной экономики в валовом внутреннем продукте до 5 процентов”, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Он отметил роль работников сферы в реализации этих масштабных планов и инициатив, выразив уверенность, что их знания, опыт и творческий потенциал выведут национальную культуру Узбекистана на новый уровень.
"Мы и впредь будем уделять приоритетное внимание всесторонней поддержке сферы и достойной оценке труда творческих и технических работников", — заключил глава государства.