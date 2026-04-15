О чем говорит привычка досаливать пищу
Врач: излишнее потребление соли может привести к гипертонии, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы
Привычка досаливать пищу может свидетельствовать о дефиците натрия, развитии гипотонии и нарушениях в работе надпочечников, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-эндокринолога Гульнару Закирову.
"В первую очередь, это может быть связано с нарушением электролитного баланса, например, с дефицитом натрия или других минеральных веществ. Человек может интуитивно компенсировать этот дефицит, добавляя соль в пищу", — пояснила специалист.
По ее словам, эта привычка также может указывать на развитие гипотонии или сбои в работе надпочечников.
"Привычка также может свидетельствовать о развитии гипотонии. В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме", — рассказала Закирова.
В заключение она предупредила, что чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы.