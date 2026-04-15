https://uz.sputniknews.ru/20260415/shavkat-mirziyoev-pozdravil-javoxira-sindarova-56919937.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Жавохира Синдарова с достижением исторического результата
Sputnik Узбекистан
Узбекистанский гроссмейстер досрочно стал победителем шахматного турнира претендентов, который проходит на Кипре. Он доминировал на турнире, одержав рекордное количество побед и сохраняя лидерство
2026-04-15T18:10+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
джавохир синдаров
телефонный разговор
поздравление
победа
турнир
шахматы
кипр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56919329_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_ac611c9afe1561129e08d6344daff27f.jpg
кипр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56919329_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_695ef509063681c67c03a46c57155559.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев поздравление жавохир синдаров
шавкат мирзиёев поздравление жавохир синдаров
17:30 15.04.2026 (обновлено: 18:10 15.04.2026)
Узбекистанский гроссмейстер досрочно стал победителем шахматного Турнира претендентов, который проходит на Кипре. Он доминировал на турнире, одержав рекордное количество побед и сохраняя лидерство.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с победителем Турнира претендентов Международной шахматной федерации Жавохиром Синдаровым. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Узбекистанский гроссмейстер досрочно стал победителем турнира, который проходит на Кипре, продемонстрировав феноменальный результат.
“Глава государства поздравил молодого гроссмейстера с победой и достижением поистине исторического результата на этом престижном соревновании. Было особо отмечено, что Жавохир Синдаров покорил на этом турнире ранее недосягаемую высоту, а его победы в 6 из 14 партий стали уникальным явлением в мире спорта”, —говорится в сообщении.
В ходе беседы президент подчеркнул, что в партиях против сильнейших шахматистов мира молодой гроссмейстер действовал смело и мастерски, продемонстрировав твердую волю, высокий интеллектуальный потенциал и решительность.
Глава республики пожелал ему успехов в решающем поединке за мировую шахматную корону.
Он также отметил, что участие Синдарова в предстоящей 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в этом году в Самарканде, станет мощным стимулом для сборной республики.
Шавкат Мирзиёев также передал поздравления родителям, наставникам и тренерам 20-летнего шахматиста.
В свою очередь Жавохир Синдаров в разговоре с президентом поблагодарил его за искренние поздравления и доверие.