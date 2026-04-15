Шавкат Мирзиёев поздравил Жавохира Синдарова с достижением исторического результата

Узбекистанский гроссмейстер досрочно стал победителем шахматного турнира претендентов, который проходит на Кипре. Он доминировал на турнире, одержав рекордное количество побед и сохраняя лидерство

2026-04-15T17:30+0500

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с победителем Турнира претендентов Международной шахматной федерации Жавохиром Синдаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Узбекистанский гроссмейстер досрочно стал победителем турнира, который проходит на Кипре, продемонстрировав феноменальный результат.В ходе беседы президент подчеркнул, что в партиях против сильнейших шахматистов мира молодой гроссмейстер действовал смело и мастерски, продемонстрировав твердую волю, высокий интеллектуальный потенциал и решительность.Глава республики пожелал ему успехов в решающем поединке за мировую шахматную корону.Он также отметил, что участие Синдарова в предстоящей 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в этом году в Самарканде, станет мощным стимулом для сборной республики.Шавкат Мирзиёев также передал поздравления родителям, наставникам и тренерам 20-летнего шахматиста.В свою очередь Жавохир Синдаров в разговоре с президентом поблагодарил его за искренние поздравления и доверие.

