В Ташкенте появится первый креативный парк для архитекторов, проектировщиков и урбанистов
Кроме того, со следующего учебного года планируют запуск самофинансируемого высшего учебного заведения, готовящего специалистов в сферах урбанизации, кадастра и геодезии.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил создать в Ташкенте первый креативный парк для архитекторов, проектировщиков и урбанистов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики провел видеоселекторное совещание, посвященное проводимой работе, имеющимся проблемам и приоритетным задачам в сфере жилищного строительства и урбанизации.
К диалогу пригласили более 500 предпринимателей, строителей, дизайнеров, архитекторов и градостроителей.
В частности, речь шла о подготовке кадров для отрасли и развитии креативной среды.
“Поручено создать первый креативный парк для архитекторов, проектировщиков и специалистов в сфере урбанистики в городе Ташкенте, а в дальнейшем начать работу по созданию подобных парков и в регионах”, — говорится в сообщении.
Кроме того, со следующего учебного года планируют запуск самофинансируемого вуза, готовящего специалистов в сферах урбанизации, кадастра и геодезии. В его структуре также создадут техникум для подготовки специалистов среднего звена.
Президент отметил необходимость единого подхода к устойчивому развитию урбанизации в республике.
На разработку генеральных планов ежегодно из бюджета выделяют 200–250 млрд сумов. Эти средства должны в первую очередь направлять туда, где отсутствуют или устарели генеральные планы. Сегодня много предпринимателей, желающих реализовать крупные проекты и в небольших городах и поселках, но их работа стоит на месте из-за отсутствия градостроительной документации.
“Областным хокимам и Национальному комитету по урбанизации поручено уже в этом году завершить за счет бюджетных средств разработку генеральных планов для 6 городов и 44 поселков, мастер-планов для 104 сел, а также начать разработку градостроительной документации для еще 50 населенных пунктов совместно с инициативными бизнесменами”, — говорится в сообщении.
Согласно озвученным данным, в 2025 году 14% из 112 тыс. заявок на приватизацию земли отклонили под предлогом отсутствия генерального плана, что привело к упущению возможности превратить в активы 4 тыс. гектаров земли и поступлений в бюджет в размере 550 млрд сумов.
“В связи с этим поставлена задача перейти в течение трех месяцев к системе, которая будет отвечать на заявки по приватизации земли в режиме онлайн в течение 5-10 минут без участия человека”, — говорится в сообщении.
При этом нельзя ограничиваться одним лишь утверждением генпланов. Кроме того, в них не указывается четко, когда, в какой очередности и из каких источников будет осуществляться строительство водопроводных, канализационных, тепловых, газовых, электросетей и дорог.
“Отмечено, что по реализации каждого утвержденного генерального плана необходимо разработать комплексные программы по годам, которые должны быть доведены до сведения населения, предпринимателей и ответственных лиц”, — говорится в сообщении.
Президент поручил хокиму каждой области в течение двух месяцев разработать комплексные программы реализации утвержденных генеральных планов областных и районных центров.
Также необходимо четко определить, какая часть предусмотренных в них мероприятий будет финансироваться из республиканского и местного бюджетов, а какая — за счет средств международных финансовых организаций.
Глава республики указал на серьезные недостатки в сфере вовлечения в экономическую деятельность земель и объектов: как в формировании программы приватизации, так и в продаже объектов не ощущается роль хокимов, не изучается мнение предпринимателей.
Он подчеркнул, что при продаже любого объекта на первом месте должно быть привлечение в регион инвестиций и создание новых рабочих мест в махалле.
“В связи с этим решено, что хокимы будут отвечать за включение объектов в программу приватизации, их продажу и обеспечение эффективности инвестиций наравне с Агентством по управлению государственными активами. Кроме того, будет отменена практика начисления 14 процентов на остаток по объектам, проданным с условием рассрочки платежа”, — говорится в сообщении.
Упрощение процедур выдачи разрешений в строительной отрасли
В прошлом году более трети из свыше чем 2,6 млн заявок, связанных со строительством, отклонили, во многих случаях за этим стоит коррупция и бюрократические преграды. Глава государства отметил, что наиболее эффективным способом решения таких проблем является цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта.
“При действующей системе население и предприниматели тратят время месяцами, подавая отдельные заявления сначала на оформление разрешения на проектирование, а затем на разработку архитектурно-градостроительного задания. В Ташкенте внедрен опыт по оказанию этих двух услуг на одном этапе, в результате чего время согласования документов сократилось в 3-4 раза. Поручено внедрить этот опыт во всех регионах с 1 июля”, — говорится в сообщении.
Гражданам приходится обращаться в каждое ведомство отдельно также и при получении технических условий на подключение к коммунальным сетям. С 1 июля будет появится возможность получения технических условий по сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации на основе одной заявки и одного платежа.
Еще одна причина проволочек — отсутствие взаимодействия и координации между 26 ведомствами, входящими в состав градостроительного совета на местах.
“В этой связи принято решение, что теперь градостроительный совет будут возглавлять сами хокимы города Ташкента и областей, а также будет внедрена система, обеспечивающая окончательное решение вопросам предпринимателей”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам в течение трех месяцев провести глубокий анализ всех этапов — от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию — и представить проект постановления по сокращению как минимум вдвое требований, сроков и платежей.
Качество строительства и надзора
В прошлом году на строительных объектах контролеры проектных организаций и заказчиков выявили 42 тыс. недостатков, а со стороны строительной инспекции — более 250 тыс. нарушений. Одна из причин этого — низкий уровень заинтересованности проектировщиков и заказчиков в осуществлении авторского и технического надзора.
“В этой связи с 1 июня текущего года деятельность государственных заказчиков будет полностью оцениваться на основе KPI, а заработную плату сотрудников увеличат в три раза. За разработку проектной документации будут платить в размере до 5 процентов от стоимости объекта, а авторский надзор будет оплачиваться на основании отдельного договора”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, в случае выявления грубых нарушений на объектах, за которые отвечают службы технического или авторского надзора, строгие меры будут применять не только к подрядчику, но и к контролерам, а также будет снижен рейтинг проектировщика в системе "Шаффоф курилиш".
Инфраструктурные проекты, реализуемые с участием международных финансовых организаций
В настоящее время в этой сфере реализуют проекты на сумму свыше $20 млрд. При этом, ответственные лица и заказчики в лице министерств и ведомств недостаточно продвигают возможности отечественных строительных компаний в переговорах с международными финансовыми организациями, не учитывают их интересы при определении условий контрактов, а также не ведут системную работу по разъяснению условий участия в международных тендерах.
Президент подчеркнул, что обеспечение населения жильем должно постоянно находиться в центре внимания. В последние годы на инфраструктуру 56 массивов "Янги Узбекистон" направил 4 трлн 100 млрд сумов, а в текущем году планируют выделить на эти цели еще 1 трлн 400 млрд сумов.
“Отмечено, что в текущем году ответственные лица и хокимы обязаны завершить ввод в эксплуатацию 34 тысяч квартир в массивах "Янги Узбекистон". Установлено, что расширение массивов с продолжающимся строительством будет разрешено только после того, как не менее 85 процентов квартир в этом районе будут переданы их владельцам”, — говорится в сообщении.
В целом, в текущем году в регионах необходимо ввести в эксплуатацию жилые дома на 140 тыс. квартир. При этом особое внимание должно быть уделено реновации.