В Ташкенте появится первый креативный парк для архитекторов, проектировщиков и урбанистов

2026-04-15T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил создать в Ташкенте первый креативный парк для архитекторов, проектировщиков и урбанистов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава республики провел видеоселекторное совещание, посвященное проводимой работе, имеющимся проблемам и приоритетным задачам в сфере жилищного строительства и урбанизации.К диалогу пригласили более 500 предпринимателей, строителей, дизайнеров, архитекторов и градостроителей.В частности, речь шла о подготовке кадров для отрасли и развитии креативной среды.Кроме того, со следующего учебного года планируют запуск самофинансируемого вуза, готовящего специалистов в сферах урбанизации, кадастра и геодезии. В его структуре также создадут техникум для подготовки специалистов среднего звена.Президент отметил необходимость единого подхода к устойчивому развитию урбанизации в республике.На разработку генеральных планов ежегодно из бюджета выделяют 200–250 млрд сумов. Эти средства должны в первую очередь направлять туда, где отсутствуют или устарели генеральные планы. Сегодня много предпринимателей, желающих реализовать крупные проекты и в небольших городах и поселках, но их работа стоит на месте из-за отсутствия градостроительной документации.Согласно озвученным данным, в 2025 году 14% из 112 тыс. заявок на приватизацию земли отклонили под предлогом отсутствия генерального плана, что привело к упущению возможности превратить в активы 4 тыс. гектаров земли и поступлений в бюджет в размере 550 млрд сумов.При этом нельзя ограничиваться одним лишь утверждением генпланов. Кроме того, в них не указывается четко, когда, в какой очередности и из каких источников будет осуществляться строительство водопроводных, канализационных, тепловых, газовых, электросетей и дорог.Президент поручил хокиму каждой области в течение двух месяцев разработать комплексные программы реализации утвержденных генеральных планов областных и районных центров.Также необходимо четко определить, какая часть предусмотренных в них мероприятий будет финансироваться из республиканского и местного бюджетов, а какая — за счет средств международных финансовых организаций.Глава республики указал на серьезные недостатки в сфере вовлечения в экономическую деятельность земель и объектов: как в формировании программы приватизации, так и в продаже объектов не ощущается роль хокимов, не изучается мнение предпринимателей.Он подчеркнул, что при продаже любого объекта на первом месте должно быть привлечение в регион инвестиций и создание новых рабочих мест в махалле.Упрощение процедур выдачи разрешений в строительной отраслиВ прошлом году более трети из свыше чем 2,6 млн заявок, связанных со строительством, отклонили, во многих случаях за этим стоит коррупция и бюрократические преграды. Глава государства отметил, что наиболее эффективным способом решения таких проблем является цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта.Гражданам приходится обращаться в каждое ведомство отдельно также и при получении технических условий на подключение к коммунальным сетям. С 1 июля будет появится возможность получения технических условий по сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации на основе одной заявки и одного платежа.Еще одна причина проволочек — отсутствие взаимодействия и координации между 26 ведомствами, входящими в состав градостроительного совета на местах.Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам в течение трех месяцев провести глубокий анализ всех этапов — от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию — и представить проект постановления по сокращению как минимум вдвое требований, сроков и платежей.Качество строительства и надзораВ прошлом году на строительных объектах контролеры проектных организаций и заказчиков выявили 42 тыс. недостатков, а со стороны строительной инспекции — более 250 тыс. нарушений. Одна из причин этого — низкий уровень заинтересованности проектировщиков и заказчиков в осуществлении авторского и технического надзора.Вместе с тем, в случае выявления грубых нарушений на объектах, за которые отвечают службы технического или авторского надзора, строгие меры будут применять не только к подрядчику, но и к контролерам, а также будет снижен рейтинг проектировщика в системе "Шаффоф курилиш".Инфраструктурные проекты, реализуемые с участием международных финансовых организацийВ настоящее время в этой сфере реализуют проекты на сумму свыше $20 млрд. При этом, ответственные лица и заказчики в лице министерств и ведомств недостаточно продвигают возможности отечественных строительных компаний в переговорах с международными финансовыми организациями, не учитывают их интересы при определении условий контрактов, а также не ведут системную работу по разъяснению условий участия в международных тендерах.Президент подчеркнул, что обеспечение населения жильем должно постоянно находиться в центре внимания. В последние годы на инфраструктуру 56 массивов "Янги Узбекистон" направил 4 трлн 100 млрд сумов, а в текущем году планируют выделить на эти цели еще 1 трлн 400 млрд сумов.В целом, в текущем году в регионах необходимо ввести в эксплуатацию жилые дома на 140 тыс. квартир. При этом особое внимание должно быть уделено реновации.

