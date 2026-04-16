Что нужно для долгой и активной жизни

Мечты о долгой и счастливой жизни знакомы каждому. Долгожителей объединяют общие привычки, которые помогают им сохранять здоровье ума и тела.

2026-04-16T22:03+0500

Жить долго и активно поможет здоровый образ жизни — сбалансированное питание, регулярные тренировки, минимум стресса, хороший сон и регулярная вакцинация, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Алину Азизову.По словам специалиста, регулярная физическая активность играет ключевую роль в поддержании физического, психического здоровья и в профилактике различных заболеваний. На тренировки нужно отводить не менее 50-60 минут 3-4 раза в неделю.Важно также соблюдать режим сна (не менее 7-8 часов ежедневно). Терапевт предупредила, что недостаток ночного отдыха снижает активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и развития злокачественных новообразований. Также необходимо освоить методы борьбы со стрессом, так как его длительное воздействие приводит к постоянной выработке большого количества кортизола, ослабляющего защитные силы организма. Кроме того, хронический стресс может усугублять уже имеющиеся заболевания.Она также напомнила о вреде курения и употребления алкоголя. Курение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, деменции, ухудшает зрение, слух и так далее. А алкоголь негативно действует почти все органы и системы организма.Также важно своевременно проходить вакцинацию, чтобы снизить риск тяжелого течения многих инфекций и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Для составления индивидуального графика прививок нужно проконсультироваться с лечащим врачом, заключила Азизова.

