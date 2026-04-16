Что нужно для долгой и активной жизни
Мечты о долгой и счастливой жизни знакомы каждому. Долгожителей объединяют общие привычки, которые помогают им сохранять здоровье ума и тела.
2026-04-16T22:03+0500
"Для долгой и активной жизни важно придерживаться здорового образа жизни — эффективность входящих в это понятие составляющих подтверждена научными исследованиями. Прежде всего, необходимо разнообразно и сбалансировано питаться, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. Для этого можно придерживаться метода гарвардской тарелки", — рассказала она.
По словам специалиста, регулярная физическая активность играет ключевую роль в поддержании физического, психического здоровья и в профилактике различных заболеваний. На тренировки нужно отводить не менее 50-60 минут 3-4 раза в неделю.
"Это может быть, например, плавание, пилатес или езда на велосипеде. Для взрослых также полезны и силовые тренировки, которые включают упражнения с собственным весом, например, приседания или отжимания. Рекомендуется включать в свое расписание 2 подобных тренировки в неделю", — рекомендует врач.
Важно также соблюдать режим сна (не менее 7-8 часов ежедневно). Терапевт предупредила, что недостаток ночного отдыха снижает активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и развития злокачественных новообразований. Также необходимо освоить методы борьбы со стрессом, так как его длительное воздействие приводит к постоянной выработке большого количества кортизола, ослабляющего защитные силы организма. Кроме того, хронический стресс может усугублять уже имеющиеся заболевания.
"Чтобы снизить эмоциональное напряжение, полезно ежедневно уделять 10-15 минут практикам релаксации, таким как медитация или дыхательная гимнастика. Например, можно применять технику дыхания "4-7-8", которая помогает уменьшить тревожность, нормализовать пульс и артериальное давление в стрессовых ситуациях... Если в течение двух недель не получается справиться со стрессом самостоятельно, рекомендовано обратиться за помощью к психологу или психотерапевту", — советует специалист.
Она также напомнила о вреде курения и употребления алкоголя. Курение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, деменции, ухудшает зрение, слух и так далее. А алкоголь негативно действует почти все органы и системы организма.
Также важно своевременно проходить вакцинацию, чтобы снизить риск тяжелого течения многих инфекций и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Для составления индивидуального графика прививок нужно проконсультироваться с лечащим врачом, заключила Азизова.