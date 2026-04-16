Президент Узбекистана вручил Фарруху Закирову орден "Буюк хизматлари учун"

Sputnik Узбекистан

Народный артист Узбекистана отмечает 80-летний юбилей. В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства глава республики подписал указ и постановление

2026-04-16T12:15+0500

2026-04-16T13:00+0500

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил народного артиста РУз Фарруха Закирова орденом "Буюк хизматлари учун".Таким образом руководитель страны отметил его вклад в развитие современного узбекского песенного искусства, пропаганду узбекской культуры в мире и образцовую деятельность по созданию ансамбля "Ялла".В резиденции "Куксарой" состоялось торжественное мероприятие по случаю 80-летнего юбилея Фарруха Закирова.Имя Фарруха Закирова неразрывно связано с ансамблем "Ялла". Уже 55 лет этот знаменитый коллектив выступает не только в Узбекистане, но и на престижных мировых сценах.Более 400 песен в исполнении ансамбля "Ялла", вобравших в себя национальный дух и самобытную мелодику, стали подлинными образцами народного искусства и вошли в золотой фонд культуры РУз.Глава государства особо отметил активное участие Фарруха Закирова в общественно-культурной жизни страны, подчеркнув, что его наставничество и поддержка, которую он оказывает сотням молодых исполнителей на пути к большой сцене, служат примером для всех.Наряду с почетными званиями народного артиста Узбекистана и Каракалпакстана он удостоен высоких званий народного артиста Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, а также Татарстана, Башкортостана и Ингушетии, что служит ярким свидетельством высокой оценки его творчества.В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства президент подписал указ и постановление.В частности, имя Фарруха Закирова присвоят детской музыкальной и художественной школе № 7 Яшнабадского района Ташкента.В школе создадут детский ансамбль "Ялла", творческую лабораторию для молодежи, а также современные студии звукозаписи и видеозаписи.На основе традиции "наставник – ученик" там начнут работу классы исполнительского мастерства по эстрадному направлению, а мастерам-наставникам установят надбавки к заработной плате. Для отличников создадут особые возможности для поступления в профильные учреждения искусства и культуры.Ежегодно в этой школе талантливые учащиеся со всех регионов республики смогут повышать свое мастерство. Одаренных учеников вместе c их наставниками будут направлять на престижные международные конкурсы и достойно поощрять за счет бюджетных средств.Это учебное заведение должно стать одним из самых образцовых в стране и способствовать сохранению и передаче будущим поколениям творческого наследия, созданного династией Закировых.

