Президент Узбекистана вручил Фарруху Закирову орден "Буюк хизматлари учун"
Президент Узбекистана вручил Фарруху Закирову орден "Буюк хизматлари учун"
Народный артист Узбекистана отмечает 80-летний юбилей. В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства глава республики подписал указ и постановление
2026-04-16T12:15+0500
2026-04-16T12:15+0500
2026-04-16T13:00+0500
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил народного артиста РУз Фарруха Закирова орденом "Буюк хизматлари учун".Таким образом руководитель страны отметил его вклад в развитие современного узбекского песенного искусства, пропаганду узбекской культуры в мире и образцовую деятельность по созданию ансамбля "Ялла".В резиденции "Куксарой" состоялось торжественное мероприятие по случаю 80-летнего юбилея Фарруха Закирова.Имя Фарруха Закирова неразрывно связано с ансамблем "Ялла". Уже 55 лет этот знаменитый коллектив выступает не только в Узбекистане, но и на престижных мировых сценах.Более 400 песен в исполнении ансамбля "Ялла", вобравших в себя национальный дух и самобытную мелодику, стали подлинными образцами народного искусства и вошли в золотой фонд культуры РУз.Глава государства особо отметил активное участие Фарруха Закирова в общественно-культурной жизни страны, подчеркнув, что его наставничество и поддержка, которую он оказывает сотням молодых исполнителей на пути к большой сцене, служат примером для всех.Наряду с почетными званиями народного артиста Узбекистана и Каракалпакстана он удостоен высоких званий народного артиста Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, а также Татарстана, Башкортостана и Ингушетии, что служит ярким свидетельством высокой оценки его творчества.В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства президент подписал указ и постановление.В частности, имя Фарруха Закирова присвоят детской музыкальной и художественной школе № 7 Яшнабадского района Ташкента.В школе создадут детский ансамбль "Ялла", творческую лабораторию для молодежи, а также современные студии звукозаписи и видеозаписи.На основе традиции "наставник – ученик" там начнут работу классы исполнительского мастерства по эстрадному направлению, а мастерам-наставникам установят надбавки к заработной плате. Для отличников создадут особые возможности для поступления в профильные учреждения искусства и культуры.Ежегодно в этой школе талантливые учащиеся со всех регионов республики смогут повышать свое мастерство. Одаренных учеников вместе c их наставниками будут направлять на престижные международные конкурсы и достойно поощрять за счет бюджетных средств.Это учебное заведение должно стать одним из самых образцовых в стране и способствовать сохранению и передаче будущим поколениям творческого наследия, созданного династией Закировых.
президент узбекистана фаррух закиров орден юбилей
президент узбекистана фаррух закиров орден юбилей
Президент Узбекистана вручил Фарруху Закирову орден "Буюк хизматлари учун"
12:15 16.04.2026 (обновлено: 13:00 16.04.2026)
Народный артист Узбекистана отмечает 80-летний юбилей. В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства глава республики подписал указ и постановление.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил
народного артиста РУз Фарруха Закирова орденом "Буюк хизматлари учун".
Таким образом руководитель страны отметил его вклад в развитие современного узбекского песенного искусства, пропаганду узбекской культуры в мире и образцовую деятельность по созданию ансамбля "Ялла".
В резиденции "Куксарой" состоялось
торжественное мероприятие по случаю 80-летнего юбилея Фарруха Закирова.
“Выступая на церемонии, глава нашего государства сердечно поздравил Фарруха Закирова с юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих успехов…За многолетние выдающиеся заслуги в развитии национального искусства и культуры президент вручил Фарруху Закирову орден "Буюк хизматлари учун", — говорится в сообщении.
Имя Фарруха Закирова неразрывно связано с ансамблем "Ялла". Уже 55 лет этот знаменитый коллектив выступает не только в Узбекистане, но и на престижных мировых сценах.
Более 400 песен в исполнении ансамбля "Ялла", вобравших в себя национальный дух и самобытную мелодику, стали подлинными образцами народного искусства и вошли в золотой фонд культуры РУз.
Глава государства особо отметил активное участие Фарруха Закирова в общественно-культурной жизни страны, подчеркнув, что его наставничество и поддержка, которую он оказывает сотням молодых исполнителей на пути к большой сцене, служат примером для всех.
Наряду с почетными званиями народного артиста Узбекистана и Каракалпакстана он удостоен высоких званий народного артиста Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, а также Татарстана, Башкортостана и Ингушетии, что служит ярким свидетельством высокой оценки его творчества.
В целях достойного признания многолетнего плодотворного труда Фарруха Закирова и его самоотверженного вклада в развитие национальной культуры и искусства президент подписал указ и постановление.
В частности, имя Фарруха Закирова присвоят детской музыкальной и художественной школе № 7 Яшнабадского района Ташкента.
В школе создадут детский ансамбль "Ялла", творческую лабораторию для молодежи, а также современные студии звукозаписи и видеозаписи.
На основе традиции "наставник – ученик" там начнут работу классы исполнительского мастерства по эстрадному направлению, а мастерам-наставникам установят надбавки к заработной плате. Для отличников создадут особые возможности для поступления в профильные учреждения искусства и культуры.
Ежегодно в этой школе талантливые учащиеся со всех регионов республики смогут повышать свое мастерство. Одаренных учеников вместе c их наставниками будут направлять на престижные международные конкурсы и достойно поощрять за счет бюджетных средств.
Это учебное заведение должно стать одним из самых образцовых в стране и способствовать сохранению и передаче будущим поколениям творческого наследия, созданного династией Закировых.