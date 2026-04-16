Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Сергеем Кириенко — подробности
Особое внимание стороны уделили практической реализации проекта строительства первой интегрированной атомной электростанции в республике, а также сотрудничеству в сфере мирного атома
2026-04-16T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кириенко передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина.Предметом обсуждения стали вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.Собеседники с удовлетворением отметили интенсивные контакты по всем направлениям, устойчивый рост объемов товарооборота, реализацию важных проектов промкооперации, расширение культурно-гуманитарного обмена.Стороны договорились активизировать взаимодействие в сферах цифровых технологий, молодежной и информационной политики, развития СМИ и гражданской инициативы.
