На сколько увеличилось производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС в 2026 году
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
2026-04-17T14:05+0500
2026-04-17T16:07+0500
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В январе-феврале 2026 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:Данные по Армении не представлены.При этом производство молока увеличилось на 1%, а яиц — на 2,4%, добавили в пресс-службе.В целом за 11 лет существования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в нем составил 130,8%, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на совещании министров сельского хозяйства государств-членов ШОС.
14:05 17.04.2026 (обновлено: 16:07 17.04.2026)
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза. Больше всего — в Казахстане.
