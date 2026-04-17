https://uz.sputniknews.ru/20260417/pomoschnik-prezidenta-rossii-dmitriy-mironov-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-uzbekistan-56950007.html
Помощник президента России Дмитрий Миронов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В рамках визита делегация во главе с Дмитрием Мироновым проведет переговоры по антикоррупционному сотрудничеству, обмену опытом и ознакомится с деятельностью профильных учреждений Узбекистана.
россия
узбекистан
борьба с коррупцией
коррупция
агентство по противодействию коррупции
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56949229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06b081337db7c1094216a196e4e971b5.jpg
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Делегация во главе с помощником президента Российской Федерации Дмитрием Мироновым прибыла с рабочим визитом в Узбекистан. В рамках программы визита запланирована встреча делегации с руководством Агентства по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба агентства.Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития взаимного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, внедрения эффективных механизмов взаимодействия, а также обменяются передовым опытом.Кроме того, члены делегации ознакомятся с деятельностью Академии государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан, а также Центра оценки руководящих кадров.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56949229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_25ba162e4ca60b8002cf6a221557ecb6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дмитрий миронов антикоррупционное сотрудничество рабочий визит
14:51 17.04.2026 (обновлено: 15:23 17.04.2026)
