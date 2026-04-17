Помощник президента России Дмитрий Миронов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

В рамках визита делегация во главе с Дмитрием Мироновым проведет переговоры по антикоррупционному сотрудничеству, обмену опытом и ознакомится с деятельностью профильных учреждений Узбекистана.

2026-04-17T14:51+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Делегация во главе с помощником президента Российской Федерации Дмитрием Мироновым прибыла с рабочим визитом в Узбекистан. В рамках программы визита запланирована встреча делегации с руководством Агентства по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба агентства.Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития взаимного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, внедрения эффективных механизмов взаимодействия, а также обменяются передовым опытом.Кроме того, члены делегации ознакомятся с деятельностью Академии государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан, а также Центра оценки руководящих кадров.

https://uz.sputniknews.ru/20250827/uzbekistan-antikorruptsionnoe-sotrudnichestvo-sng-51538490.html

