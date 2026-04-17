Российские военные установили контроль над Зыбино в Харьковской области
2026-04-17T16:15+0500
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.Также российская группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.По данным ведомства, за минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
Также российская группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
По данным ведомства, за минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.