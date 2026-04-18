Государственная награда для победителя: Синдаров получил орден из рук президента
09:45 18.04.2026 (обновлено: 09:59 18.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев наградил Жавохира Синдарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В Ташкенте состоялась торжественная церемония чествования шахматиста Жавохира Синдарова. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил гроссмейстера с исторической победой в Турнире претендентов FIDE, подчеркнув, что этот успех стал достижением всего народа.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции "Куксарой" наградил орденом победителя Турнира претендентов Международной шахматной федерации Жавохира Синдарова.
Одержав победу в Турнире претендентов, Жавохир Синдаров впервые в истории узбекских шахмат достиг выдающегося результата. В противостоянии с сильнейшими гроссмейстерами мира из Индии, США, Китая, Нидерландов, Германии и России, он продемонстрировал высочайший уровень мастерства. Синдаров набрал 10 очков в 14 партиях, не потерпев ни одного поражения, и установил рекорды как по количеству набранных очков, так и по числу побед.
Выступая на церемонии, президент еще раз поздравил Синдарова с этой исторической победой, подчеркнув, что она является победой всего народа Узбекистана.
"Конечно, ни один результат не приходит сам по себе. За этим стоят многолетний неустанный труд, опыт, накопленный с детства, твердая воля, железная дисциплина, а также, безусловно, школа наставников и тренеров, молитвы родителей, дедушки и бабушки. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить искреннюю признательность твоим дедушке и бабушке, родителям, учителям и тренерам, воспитавшим и вырастившим такого достойного сына узбекского народа, – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что этот выдающийся успех является результатом системного внимания и поддержки, которые в стране уделяются развитию спорта, включая шахматы.
Было подчеркнуто, что сегодня двое из пяти сильнейших шахматистов в рейтинге FIDE – представители Узбекистана, что свидетельствует о международном авторитете национальной шахматной школы, а также служит стимулом для молодежи, увлеченной этим видом спорта.
На церемонии также была выражена уверенность в том, что он достойно выступит в решающем матче за мировую шахматную корону и еще раз продемонстрирует всему миру потенциал узбекской шахматной школы. Отдельно отмечалось, что и на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая состоится в сентябре этого года в Самарканде, народ также ждет от него и всей команды ярких побед.
В ходе мероприятия был зачитан указ Президента о награждении Жавохира Синдарова орденом "Меҳнат шуҳрати" за большие заслуги в широкой популяризации шахмат в стране, а также за рекордные результаты и досрочную победу на Турнире претендентов FIDE, состоявшемся на Кипре.
Глава государства торжественно вручил шахматисту эту высокую награду. Гроссмейстер выразил президенту глубокую признательность за оказанное высокое доверие и признание.