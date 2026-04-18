Государственная награда для победителя: Синдаров получил орден из рук президента

С участием президента Шавката Мирзиёева состоялась торжественная церемония чествования шахматиста, победителя Турнира претендентов Международной шахматной федерации Жавохира Синдарова.

2026-04-18T09:45+0500

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции "Куксарой" наградил орденом победителя Турнира претендентов Международной шахматной федерации Жавохира Синдарова.Одержав победу в Турнире претендентов, Жавохир Синдаров впервые в истории узбекских шахмат достиг выдающегося результата. В противостоянии с сильнейшими гроссмейстерами мира из Индии, США, Китая, Нидерландов, Германии и России, он продемонстрировал высочайший уровень мастерства. Синдаров набрал 10 очков в 14 партиях, не потерпев ни одного поражения, и установил рекорды как по количеству набранных очков, так и по числу побед.Выступая на церемонии, президент еще раз поздравил Синдарова с этой исторической победой, подчеркнув, что она является победой всего народа Узбекистана.Президент подчеркнул, что этот выдающийся успех является результатом системного внимания и поддержки, которые в стране уделяются развитию спорта, включая шахматы.Было подчеркнуто, что сегодня двое из пяти сильнейших шахматистов в рейтинге FIDE – представители Узбекистана, что свидетельствует о международном авторитете национальной шахматной школы, а также служит стимулом для молодежи, увлеченной этим видом спорта.На церемонии также была выражена уверенность в том, что он достойно выступит в решающем матче за мировую шахматную корону и еще раз продемонстрирует всему миру потенциал узбекской шахматной школы. Отдельно отмечалось, что и на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая состоится в сентябре этого года в Самарканде, народ также ждет от него и всей команды ярких побед.В ходе мероприятия был зачитан указ Президента о награждении Жавохира Синдарова орденом "Меҳнат шуҳрати" за большие заслуги в широкой популяризации шахмат в стране, а также за рекордные результаты и досрочную победу на Турнире претендентов FIDE, состоявшемся на Кипре.Глава государства торжественно вручил шахматисту эту высокую награду. Гроссмейстер выразил президенту глубокую признательность за оказанное высокое доверие и признание.

