Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы: топ-5 направлений
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Саудовскую Аравию.
2026-04-18T19:10+0500
По данным Национального комитета по статистике, в январе–марте 2026 года свыше 1,6 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 111,6 тысячи человек.Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (660 579), Казахстан (284 024) и Таджикистан (282 040) человек.В пятерку популярных направлений также вошли Саудовская Аравия (136 060) и Россия (88 267).Какие еще страны посетили узбекистанцы в первые три месяца 2026 года:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Таиланд — 13 839 человек;
