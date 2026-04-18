Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260418/kakie-strany-dlya-puteshestviy-chasche-vsego-vybirayut-uzbekistanskie-turisty-top-5-napravleniy-56969058.html
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы: топ-5 направлений
Sputnik Узбекистан
2026-04-18T19:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/12/56966670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11afef892457f8ece6dbbe39c33c3343.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/12/56966670_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b54da8a9f5c08f6561d41caa0c36ebda.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы: топ-5 направлений

Подписаться
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Саудовскую Аравию.
По данным Национального комитета по статистике, в январе–марте 2026 года свыше 1,6 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 111,6 тысячи человек.
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (660 579), Казахстан (284 024) и Таджикистан (282 040) человек.
В пятерку популярных направлений также вошли Саудовская Аравия (136 060) и Россия (88 267).
Какие еще страны посетили узбекистанцы в первые три месяца 2026 года:
Турция — 52 199 человек;
ОАЭ — 28 125 человек;
Китай — 15 844 человек;
Таиланд — 13 839 человек;
Египет — 12 186 человек.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0