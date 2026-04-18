Узбекистан и Турция утвердили дорожную карту межпарламентского взаимодействия
16:24 18.04.2026 (обновлено: 16:37 18.04.2026)
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Узбекистан и Турция намерены укреплять межпарламентское сотрудничество и расширять взаимодействие по приоритетным направлениям двусторонней повестки, включая вопросы торговли и инвестиций, промышленности, образования, культуры и туризма. Особое внимание планируется уделить развитию диалога между профильными комитетами и реализации совместных инициатив.
В рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева провела встречу с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе беседы было отмечено, что благодаря доверительным отношениям лидеров двух стран узбекско-турецкие отношения поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. В последние годы активизировались межпарламентские контакты и взаимные визиты, последовательно развивается сотрудничество.
"Особое внимание стороны уделили дальнейшему укреплению взаимодействия между группами межпарламентского сотрудничества и профильными комитетами, а также налаживанию механизмов регулярного диалога и продвижения совместных инициатив", — говорится в сообщении.
Подробно обсуждены вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, промышленности, образования, культуры и туризма. Отдельно подчеркнута важность усиления парламентского контроля, совершенствования законодательной базы и расширения межрегионального взаимодействия в целях эффективной реализации достигнутых на договоренностей высшем уровне.
Стороны подчеркнули значимость продолжения диалога между соответствующими комитетами парламентов в экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, туристической и культурно-гуманитарной сферах. Выражена взаимная готовность к развитию сотрудничества в области международных рейтингов, Целей устойчивого развития, гендерного равенства, противодействия коррупции и торговле людьми.
По итогам встречи подписана "Дорожная карта" на 2026—2027 годы, направленная на дальнейшее укрепление сотрудничества между парламентами.