Исторический успех сборной Узбекистана: 6 медалей и третье место на ЧМ по таэквондо WT
10:54 18.04.2026 (обновлено: 11:15 18.04.2026)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте завершился чемпионат мира по таэквондо WT
Главным достижением турнира стали три золотые медали, которые подтвердили высокий уровень подготовки молодых спортсменов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В столице Узбекистана завершился чемпионат мира по таэквондо WT, который стал одним из крупнейших международных спортивных событий года. Молодые таэквондисты республики завершили турнир с историческим результатом, завоевав 6 медалей, сообщает НОК.
Соревнования проходили с 12 по 17 апреля в Олимпийском городке Ташкента. На татами вышли около 1000 сильнейших спортсменов из 115 стран мира.
По итогам соревнований национальная команда завоевала 6 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую, заняв третье место в общекомандном зачете. Этот показатель стал лучшим за всю историю выступлений сборной на чемпионатах мира.
Чемпионами мира стали:
-48 кг: Ёсинбек Одилов
-51 кг: Асадбек Самандаров
-63 кг: Мохидил Уктамжонова
Каждое из этих выступлений стало настоящим спортивным прорывом. Спортсмены уверенно прошли турнирную сетку, демонстрируя техничность и скорость в решающих поединках.
Не менее ярко выступили и обладатели серебряных медалей. В напряженной борьбе до финала дошли:
-68 кг: Аюбхон Набиев
+78 кг: Алишер Пак
Оба спортсмена показали высокий уровень мастерства и лишь в финальных поединках уступили соперникам, добавив в копилку сборной ценные очки в командном зачете.
Единственную бронзовую награду завоевал Шохжахон Холмуродов в категории -45 кг. Его результат также сыграл важную роль в итоговом успехе команды, укрепив позиции Узбекистана в мировой турнирной таблице.
"Этот результат стал лучшим в истории выступлений нашей сборной на чемпионатах мира. Ранее наивысшее достижение было зафиксировано в 2024 году на мировом первенстве в южнокорейском Чхунчхоне, где наши спортсмены завоевали по 1 золотой и бронзовой медали. Наши девушки впервые поднялись на высшую ступень пьедестала мирового первенства. А мужская сборная, набрав 405 очков, заняла 1-е место в общекомандном зачете по количеству набранных баллов среди 115 стран", – напомнили в НОК.
30-й Чемпионат мира по таэквондо (World Taekwondo) среди юниоров в Ташкенте, вошел в историю узбекского спорта как событие особого значения. Молодые спортсмены не только подтвердили высокий уровень национальной школы таэквондо, но и укрепили позиции страны среди ведущих держав в этом виде спорта.