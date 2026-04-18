Исторический успех сборной Узбекистана: 6 медалей и третье место на ЧМ по таэквондо WT

Sputnik Узбекистан

Главным достижением турнира стали три золотые медали, которые подтвердили высокий уровень подготовки молодых спортсменов Узбекистана.

2026-04-18T10:54+0500

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В столице Узбекистана завершился чемпионат мира по таэквондо WT, который стал одним из крупнейших международных спортивных событий года. Молодые таэквондисты республики завершили турнир с историческим результатом, завоевав 6 медалей, сообщает НОК.Соревнования проходили с 12 по 17 апреля в Олимпийском городке Ташкента. На татами вышли около 1000 сильнейших спортсменов из 115 стран мира.По итогам соревнований национальная команда завоевала 6 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую, заняв третье место в общекомандном зачете. Этот показатель стал лучшим за всю историю выступлений сборной на чемпионатах мира.Главным достижением турнира стали три золотые медали, которые подтвердили высокий уровень подготовки молодых спортсменов Узбекистана.Чемпионами мира стали:Каждое из этих выступлений стало настоящим спортивным прорывом. Спортсмены уверенно прошли турнирную сетку, демонстрируя техничность и скорость в решающих поединках.Не менее ярко выступили и обладатели серебряных медалей. В напряженной борьбе до финала дошли:Оба спортсмена показали высокий уровень мастерства и лишь в финальных поединках уступили соперникам, добавив в копилку сборной ценные очки в командном зачете.Единственную бронзовую награду завоевал Шохжахон Холмуродов в категории -45 кг. Его результат также сыграл важную роль в итоговом успехе команды, укрепив позиции Узбекистана в мировой турнирной таблице.30-й Чемпионат мира по таэквондо (World Taekwondo) среди юниоров в Ташкенте, вошел в историю узбекского спорта как событие особого значения. Молодые спортсмены не только подтвердили высокий уровень национальной школы таэквондо, но и укрепили позиции страны среди ведущих держав в этом виде спорта.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

