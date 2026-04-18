Узбекистанские дзюдоисты завоевали золото и четыре бронзы на чемпионате Азии в Китае

Узбекистанские дзюдоисты завоевали золото и четыре бронзы на чемпионате Азии в Китае

Алишер Юсупов уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль чемпионата Азии.

2026-04-18T18:38+0500

2026-04-18T18:38+0500

2026-04-18T18:47+0500

золотая медаль

чемпионат азии

дзюдо

бронза

спортивные соревнования

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В китайском городе Ордос завершился индивидуальный этап чемпионата Азии по дзюдо, где сборная Узбекистана показала результативное выступление, пополнив копилку медалей сразу пятью наградами, сообщает пресс-служба НОК.Главным событием соревновательного дня стала победа тяжеловеса Алишера Юсупова, который уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль чемпионата Азии.Помимо чемпионского титула, узбекская команда добавила в актив еще четыре бронзовые награды. Призерами турнира стали:Таким образом, по итогам индивидуальной программы узбекские дзюдоисты завершили выступление с одной золотой, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами, подтвердив высокий уровень подготовки команды.Дзюдо Большой шлем: узбекистанцы — третьи в общекомандном зачетеЗавтра пройдут командные соревнования в смешанном формате, по итогам которых будут определены новые победители и призеры чемпионата Азии.

Sputnik Узбекистан

чемпионат азии золотая медаль бронза спорт юсупов дзюдо