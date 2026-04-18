Узбекистанские дзюдоисты завоевали золото и четыре бронзы на чемпионате Азии в Китае
18:38 18.04.2026 (обновлено: 18:47 18.04.2026)
Алишер Юсупов уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль континентального первенства.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В китайском городе Ордос завершился индивидуальный этап чемпионата Азии по дзюдо, где сборная Узбекистана показала результативное выступление, пополнив копилку медалей сразу пятью наградами, сообщает пресс-служба НОК.
Главным событием соревновательного дня стала победа тяжеловеса Алишера Юсупова, который уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль чемпионата Азии.
Помимо чемпионского титула, узбекская команда добавила в актив еще четыре бронзовые награды.
Призерами турнира стали:
В весовой категории до 100 кг бронзу завоевал Эрназар Сарсенбаев.
В категории свыше 100 кг третье место занял Музаффарбек Турабоев.
В женских соревнованиях бронзовыми призерами стали Барчиной Кодирова (до 78 кг) и Умида Нигматова (свыше 78 кг).
Таким образом, по итогам индивидуальной программы узбекские дзюдоисты завершили выступление с одной золотой, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами, подтвердив высокий уровень подготовки команды.
Завтра пройдут командные соревнования в смешанном формате, по итогам которых будут определены новые победители и призеры чемпионата Азии.
16 апреля, 17:05