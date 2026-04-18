Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260418/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevali-zoloto-chetyre-bronzy-chempionat-azii-56973542.html
Узбекистанские дзюдоисты завоевали золото и четыре бронзы на чемпионате Азии в Китае
Узбекистанские дзюдоисты завоевали золото и четыре бронзы на чемпионате Азии в Китае
Sputnik Узбекистан
Алишер Юсупов уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль чемпионата Азии.
2026-04-18T18:38+0500
2026-04-18T18:47+0500
золотая медаль
чемпионат азии
дзюдо
бронза
спортивные соревнования
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/12/56973768_0:45:1143:688_1920x0_80_0_0_560c3257890b97430796799bfb404f57.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260416/dzyudo-uzbekistantsy-uspeshno-startovali-na-chempionate-azii-56934717.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/12/56973768_83:0:1060:733_1920x0_80_0_0_f5e2d1cf9b570e48288bd79332dc61fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:38 18.04.2026 (обновлено: 18:47 18.04.2026)
Подписаться
Алишер Юсупов уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль континентального первенства.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В китайском городе Ордос завершился индивидуальный этап чемпионата Азии по дзюдо, где сборная Узбекистана показала результативное выступление, пополнив копилку медалей сразу пятью наградами, сообщает пресс-служба НОК.
Главным событием соревновательного дня стала победа тяжеловеса Алишера Юсупова, который уверенно выступил в весовой категории свыше 100 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль чемпионата Азии.
Помимо чемпионского титула, узбекская команда добавила в актив еще четыре бронзовые награды.
Призерами турнира стали:
В весовой категории до 100 кг бронзу завоевал Эрназар Сарсенбаев.
В категории свыше 100 кг третье место занял Музаффарбек Турабоев.
В женских соревнованиях бронзовыми призерами стали Барчиной Кодирова (до 78 кг) и Умида Нигматова (свыше 78 кг).
Таким образом, по итогам индивидуальной программы узбекские дзюдоисты завершили выступление с одной золотой, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами, подтвердив высокий уровень подготовки команды.
Дзюдо Большой шлем: узбекистанцы — третьи в общекомандном зачете
Завтра пройдут командные соревнования в смешанном формате, по итогам которых будут определены новые победители и призеры чемпионата Азии.
Дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2026
Дзюдо: узбекистанцы успешно стартовали на чемпионате Азии
16 апреля, 17:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0