С кем встретился Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума
Подписаться
Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд содержательных и продуктивных встреч с коллегами, руководителями международных организаций и другими зарубежными партнерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“В ходе форума провели ряд двусторонних и многосторонних контактов. Обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также выдвинули инициативы, направленные на расширение сотрудничества. В качестве приоритетных направлений определили развитие экономических связей, стимулирование торговли и инвестиций, укрепление транспортно-логистических связей, а также "зеленую" трансформацию и цифровизацию”, —говорится в сообщении.
В частности, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел переговоры с зампредседателя Кабинета Министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
“Анталийский дипломатический форум вновь подтвердил свое значение как важной платформы для продвижения международного диалога и практического сотрудничества”, — отметил Саидов.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.