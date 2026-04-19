Узбекистан
рус
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260419/s-kem-vstretilsya-baxtiyor-saidov-na-polyax-antaliyskogo-diplomaticheskogo-foruma--56976242.html
С кем встретился Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума
Sputnik Узбекистан
2026-04-19T09:54+0500
политика
дипломатические отношения
форум
анталья
турция
мид узбекистана
бахтиер саидов
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56976312_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a13c065e6cb496759e44d13b61576b4c.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд содержательных и продуктивных встреч с коллегами, руководителями международных организаций и другими зарубежными партнерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В частности, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел переговоры с зампредседателя Кабинета Министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://uz.sputniknews.ru/20260418/mid-uzbekistana-tsa-stanovitsya-vajnym-igrokom-v-konkurentsii-za-redkie-metally-56971271.html
анталья
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56976312_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_0074ed25e2aa5b3dff3c2a3ea8b834e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовАнталийский дипломатический форум
Подписаться
“В ходе форума провели ряд двусторонних и многосторонних контактов. Обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также выдвинули инициативы, направленные на расширение сотрудничества. В качестве приоритетных направлений определили развитие экономических связей, стимулирование торговли и инвестиций, укрепление транспортно-логистических связей, а также "зеленую" трансформацию и цифровизацию”, —говорится в сообщении.
“Анталийский дипломатический форум вновь подтвердил свое значение как важной платформы для продвижения международного диалога и практического сотрудничества”, — отметил Саидов.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Медная руда на месте строительства горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении в Забайкальском крае. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2026
МИД Узбекистана: ЦА становится важным игроком в конкуренции за редкие металлы
Вчера, 17:18
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0