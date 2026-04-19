https://uz.sputniknews.ru/20260419/s-kem-vstretilsya-baxtiyor-saidov-na-polyax-antaliyskogo-diplomaticheskogo-foruma--56976242.html

С кем встретился Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума

Sputnik Узбекистан

2026-04-19T09:54+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56976312_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a13c065e6cb496759e44d13b61576b4c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд содержательных и продуктивных встреч с коллегами, руководителями международных организаций и другими зарубежными партнерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В частности, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел переговоры с зампредседателя Кабинета Министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

