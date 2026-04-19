Студенты из Узбекистана участвовали в "Играх патриотов" в белорусском Гродно
Мероприятие посвятили Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Состязания проходили 15-18 апреля.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студенты Самаркандского медицинского университета вмести с командами медвузов Беларуси и России приняли участие в "Играх патриотов”, — организованных в белорусском Гродно, сообщает БелТА.
“Более 120 студентов медицинских и других вузов Беларуси, России и Узбекистана объединил брендовый проект ГрГМУ. В третий раз Гродненский государственный медицинский университет проводит "Игры патриотов". В этот раз мероприятие объединило команды из девяти вузов: Самаркандского медицинского университета (Узбекистан), Ивановского, Ижевского медуниверситетов (Россия), Белорусского государственного медицинского университета, ГрГМУ, Гомельского и Витебского медуниверситетов, а также ГрГУ им.Янки Купалы, Гродненского аграрного университета”, — говорится в сообщении.
Студентка Самаркандского государственного медицинского университета Марджона Фазылова поделилась, что для ее команды честь принять участие в "Играх патриотов".
© информационное агентство "Белта"
Студентка Самаркандского медицинского университета Марджона Фазылова
"Мы гордимся, что участвуем в таком мероприятии. Все организовано на высоком уровне. Я участвую в играх впервые. И этот опыт мне очень нравится", — сказала она.
Программа Игр включала соревнования по буксировке техники, полевой волейбол, дартс, этапы "Штурм" и "Встречный бой", военно-прикладную эстафету, "Разведатлон", военно-исторический квиз, патриотические песни у костра.
Команды также участвовали в автопробеге к Кургану Славы, где возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, познакомились с историей Гродно.
"Игры патриотов" мы всегда посвящаем Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны помнить, что это общая победа, которая была добыта кровью и потом, она достигнута ценой многих жизней. У нас общая историческая память, общие корни. Несмотря на то, что мы сегодня живем в разных странах, мы должны дружить и особенно должны дружить наши молодые люди", — отметил ректор ГрГМУ Игорь Жук.