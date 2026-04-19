Студенты из Узбекистана участвовали в "Играх патриотов" в белорусском Гродно

Студенты из Узбекистана участвовали в "Играх патриотов" в белорусском Гродно

Sputnik Узбекистан

Мероприятие посвятили Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Состязания проходили 15-18 апреля

2026-04-19T14:38+0500

2026-04-19T14:38+0500

2026-04-19T14:38+0500

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студенты Самаркандского медицинского университета вмести с командами медвузов Беларуси и России приняли участие в "Играх патриотов”, — организованных в белорусском Гродно, сообщает БелТА.Состязания проходили 15-18 апреля.Студентка Самаркандского государственного медицинского университета Марджона Фазылова поделилась, что для ее команды честь принять участие в "Играх патриотов".Программа Игр включала соревнования по буксировке техники, полевой волейбол, дартс, этапы "Штурм" и "Встречный бой", военно-прикладную эстафету, "Разведатлон", военно-исторический квиз, патриотические песни у костра.Команды также участвовали в автопробеге к Кургану Славы, где возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, познакомились с историей Гродно."Игры патриотов" мы всегда посвящаем Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны помнить, что это общая победа, которая была добыта кровью и потом, она достигнута ценой многих жизней. У нас общая историческая память, общие корни. Несмотря на то, что мы сегодня живем в разных странах, мы должны дружить и особенно должны дружить наши молодые люди", — отметил ректор ГрГМУ Игорь Жук.

гродно

беларусь

самарканд

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан

