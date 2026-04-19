Нити, соединяющие страны: фестиваль вышивки в Самарканде — фото

2026-04-19T18:10+0500

САМАРКАНД, 19 апр — Sputnik. В Самарканде 17-19 апреля проходит IV Международный фестиваль вышивки, собравший мастеров не только из регионов Узбекистана, но и из стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает корреспондент Sputnik.Основные мероприятия фестиваля организовали на улице Ислама Каримова, где развернулась многометровая ремесленная ярмарка. В ней участвуют более 110 народных умельцев. Ремесленники не только представляют свои лучшие работы, но и проводят мастер-классы прямо на ярмарке.Так, ташкентская мастерица Гулирано Хакимова продемонстрировала всем желающим, насколько сложным и трудоемким процессом является национальная вышивка. По ее словам, для создания таких изделий нужно не только терпение и мастерство, но и творческий подход.Гульчехра Сапарова из Каттакургана поделилась секретами вышивки сюзане. За три дня ярмарки она успела вышить двухметровую скатерть.Фестиваль стал отличной возможностью для мастеров не только продемонстрировать свои умения, но и обменяться опытом. Ремесленники выразили надежду, что таких мероприятий в Самарканде будет больше. Довольны и посетители. Например, Обид Хакимов и его супруга Канна из Японии приобрели более 300 метров маргиланского шелка, из которого впоследствии изготовят различные предметы быта, сошьют сумки и обошьют им обувь.Атмосферу фестиваля дополняют выступления фольклорных коллективов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

