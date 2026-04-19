Нити, соединяющие страны: фестиваль вышивки в Самарканде — фото
Ремесленники не только представляют свои лучшие работы, но и проводят мастер-классы прямо на ярмарке.
САМАРКАНД, 19 апр — Sputnik. В Самарканде 17-19 апреля проходит IV Международный фестиваль вышивки, собравший мастеров не только из регионов Узбекистана, но и из стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Основные мероприятия фестиваля организовали на улице Ислама Каримова, где развернулась многометровая ремесленная ярмарка. В ней участвуют более 110 народных умельцев. Ремесленники не только представляют свои лучшие работы, но и проводят мастер-классы прямо на ярмарке.
Так, ташкентская мастерица Гулирано Хакимова продемонстрировала всем желающим, насколько сложным и трудоемким процессом является национальная вышивка. По ее словам, для создания таких изделий нужно не только терпение и мастерство, но и творческий подход.
"На ярмарку я привезла пиджаки, выполненные в национальном стиле "икат". Вышивкой занимаюсь уже более восьми лет. В первую очередь я окрашиваю ткань, используя только натуральные красители — гранат, специальные растения и лук. Окрашиваются и нити, которыми я вышиваю. На создание одного женского пиджака в национальном стиле уходит до четырех месяцев", — рассказывает мастерица.
Гульчехра Сапарова из Каттакургана поделилась секретами вышивки сюзане. За три дня ярмарки она успела вышить двухметровую скатерть.
"Вышивка в разных регионах Узбекистана имеет свои особенности: отличаются не только цвета, но и техника, композиция, элементы узора. В Самарканде распространены такие виды вышивки, как сюзане, болинпуш, руиджо, джойнамоз, карс, зеби тахмон и зардевор. Сюзане — один из самых известных видов. Я занимаюсь этим ремеслом уже 24 года. За эти годы я не только изучила все особенности традиционной вышивки, но и обучила этому ремеслу десятки учениц", — говорит Гульчехра Сапарова.
Фестиваль стал отличной возможностью для мастеров не только продемонстрировать свои умения, но и обменяться опытом. Ремесленники выразили надежду, что таких мероприятий в Самарканде будет больше. Довольны и посетители. Например, Обид Хакимов и его супруга Канна из Японии приобрели более 300 метров маргиланского шелка, из которого впоследствии изготовят различные предметы быта, сошьют сумки и обошьют им обувь.
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
1/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
2/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
3/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
4/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
5/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
© SputnikВ Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
6/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
1/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
2/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
3/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
4/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
5/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
6/6
© Sputnik
В Самарканде проходит IV Международный фестиваль вышивки
Атмосферу фестиваля дополняют выступления фольклорных коллективов.