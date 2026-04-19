Ведущая пакистанская фармкомпания планирует поэтапно войти на рынок Узбекистана
Ведущая пакистанская фармкомпания планирует поэтапно войти на рынок Узбекистана
По мнению пакистанской стороны, стабильность инвестиционного климата в республике является ключевым фактором для долгосрочного планирования
2026-04-19T17:00+0500
2026-04-19T17:00+0500
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ведущая пакистанская фармацевтическая компания планирует поэтапно войти на рынок Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с ее исполнительным директором Шахабом Кохаром.Представитель компании подтвердил высокую заинтересованность в освоении рынка Узбекистана и расширении присутствия в центральноазиатском регионе, подчеркнув, что стабильность инвестиционного климата в республике является ключевым фактором для долгосрочного планирования.Компания работает более чем в 20 странах мира, и делает ставку на производство дженериков и развитие офтальмологического направления.Собеседники обсудили технические аспекты сотрудничества, включая контроль качества, процессы сертификации продукции и оптимизацию транспортно-логистических маршрутов. Стороны договорились провести серию дополнительных консультаций для проработки озвученных инициатив с привлечением экспертов профильных министерств и ведомств Узбекистана.
Ведущая пакистанская фармкомпания планирует поэтапно войти на рынок Узбекистана

17:00 19.04.2026
© МИВТ УзбекистанаФлаги Узбекистана и Пакистана
Флаги Узбекистана и Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2026
© МИВТ Узбекистана
По мнению пакистанской стороны, стабильность инвестиционного климата в республике является ключевым фактором для долгосрочного планирования.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ведущая пакистанская фармацевтическая компания планирует поэтапно войти на рынок Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе переговоров Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с ее исполнительным директором Шахабом Кохаром.
Представитель компании подтвердил высокую заинтересованность в освоении рынка Узбекистана и расширении присутствия в центральноазиатском регионе, подчеркнув, что стабильность инвестиционного климата в республике является ключевым фактором для долгосрочного планирования.
Компания работает более чем в 20 странах мира, и делает ставку на производство дженериков и развитие офтальмологического направления.
“Стратегия вхождения компании на рынок Узбекистана предусматривает поэтапный подход. На начальной стадии планируется наладить поставки и регистрацию готовых лекарственных препаратов. В дальнейшем компания намерена детально изучить возможности локализации производства и создания совместных мощностей на территории страны, что позволит укрепить двусторонние связи”, — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили технические аспекты сотрудничества, включая контроль качества, процессы сертификации продукции и оптимизацию транспортно-логистических маршрутов. Стороны договорились провести серию дополнительных консультаций для проработки озвученных инициатив с привлечением экспертов профильных министерств и ведомств Узбекистана.
