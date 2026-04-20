Какие соглашения уже подписали на полях Иннопрома в Ташкенте

На открывшейся в столице Узбекистана 6-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" подписали первый пакет документов.

2026-04-20T17:56+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте сегодня стартовала шестая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". На полях Иннопрома трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Казанский национальный исследовательский технологический университет, Группа ФОСАГРО и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также одними из первых подписанных документов стали соглашения о сотрудничестве между Ферганской и Наманганской областями Узбекистана и Ленинградской областью России. Речь идет о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документы подписали хокимы Ферганской и Наманганской областей Хайрулло Бозоров и Шавкатжон Абдураззаков, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Центр исламской цивилизации и Национальный центр России установили гуманитарно-культурное сотрудничество.Соглашение подписали научный секретарь Центра исламской цивилизации Узбекистана Рустам Джаббаров и гендиректор Национального центра РФ Наталья Виртуозова.Шестая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" продлится до 22 апреля. В рамках выставочной экспозиции свои технологические решения представляют порядка 100 компаний из Узбекистана, около 250 компаний из России, Беларуси, Китая и Казахстана. Свои разработки демонстрируют и 16 субъектов РФ, включая Москву, Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Челябинскую, Кировскую, Ленинградскую области. Общая площадь выставочной экспозиции — 18 тыс. кв. м.Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний.Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

