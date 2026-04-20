Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260420/mirziyoev-borba-s-narkomaniey--eto-obschaya-otvetstvennost-56996441.html
Мирзиёев: Борьба с наркоманией – это общая ответственность
Sputnik Узбекистан
В Самарканде проходит международный форум по борьбе с наркоугрозами. В работе мероприятия участвуют представители ООН, Интерпола, ШОС, СНГ и других организаций, а также правоохранители из почти 50 стран и около 500 экспертов
общество
борьба с наркоманией
самарканд
форум
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56939826_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_52ef1314b416a50859119d8557b90e92.jpg
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56939826_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_79847e6afebe3865f501e8e3cbadce74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе работ и новых проектах в сфере культуры и туризма.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе работ и новых проектах в сфере культуры и туризма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В Самарканде проходит международный форум по борьбе с наркоугрозами. В работе мероприятия участвуют представители ООН, Интерпола, ШОС, СНГ и других организаций, а также правоохранители из почти 50 стран и около 500 экспертов.
САМАРКАНД, 20 апр — Sputnik. Борьба с наркоманией – это общая ответственность, заявил президент Узбекистана в приветствии, направленном участникам международного форума "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
На форуме, который проходит в Самарканде, обсуждают, как эффективнее бороться с незаконным оборотом наркотиков, использовать международный опыт и усилить сотрудничество между странами.
В работе мероприятия принимают участие представители ООН, Интерпола, ШОС, СНГ, ЕС и других организаций, а также правоохранители из почти 50 стран и около 500 экспертов.
Президент отметил, что в Узбекистане борьбу с наркоманией и наркопреступностью превратили в общенациональное движение.
В последние годы показатель выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в 2,5 раза, объем конфискованных наркотических средств – вдвое, уничтоженных синтетических наркотиков – в 7 раз.

“Борьба с наркоманией – это общая ответственность, это обязанность не только государства, но и всего человечества Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками с более чем 50 государствами и авторитетными международными организациями. Мы рассматриваем эти связи как важную составляющую обеспечения региональной и международной безопасности и дальнейшего укрепления доверия между народами”, — сказал глава республики.

Он отметил, что в настоящее время торговля наркотиками глубоко связана с современными технологиями, незаконными финансовыми потоками, сетями транснациональной организованной преступности.
Для борьбы с этими рисками и предотвращения наркопреступлений лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив. Он предложил:
запустить единую цифровую платформу, которая будет функционировать с помощью ИИ, и объединит базы данных органов правопорядка всех государств-участников;
“Эта платформа должна способствовать раннему выявлению маршрутов наркотрафика, раскрытию на раннем этапе передвижения опасных грузов, наблюдению в режиме реального времени за деятельностью транснациональных преступных группировок”, — пояснил президент.
на глобальном уровне унифицировать обязательные идентификационные стандарты для криптобирж, внедрить обязательные соглашения об обмене данными с оффшорными юрисдикциями, механизмы автоматического блокирования средств из "неизвестных источников";
внедрить систему "международного цифрового черного кода", которая автоматически определяет передвижение по миру незаконных средств, немедленно помещает принявший их банк или финансовую организацию в категорию риска;
запустить постоянную диалоговую площадку, чтобы совместно создавать современные методики и стандарты по эффективному лечению больных, зависимых от синтетических наркотиков;
в целях обмена опытом медицинской реабилитации наркозависимых создать Ассоциацию наркологов Центральной Азии и разместить главный офис этой организации в Самарканде.
разработать специальную программу развития для регионов с высоким уровнем риска наркотрафика.
“Сегодня в некоторых регионах мира ввиду ограниченных экономических возможностей, нехватки рабочих мест и социального неравенства продолжается выращивание и распространение наркотиков. При этом целесообразным представляется разработка комплексных мер по созданию стабильных источников дохода для населения путем активных инвестиций в официальную экономику в регионах с предрасположенностью к выращиванию наркотических веществ, снижению зависимости населения от преступной экономики посредством улучшения инфраструктуры, развития образования и медицины”, — сказал Мирзиёев.
Такая программа должна рассматриваться не только как грант или помощь, а как общая ответственность всего международного сообщества, добавил он.
Глава Узбекистана призвал партнеров к практическим действиям против глобальной угрозы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0