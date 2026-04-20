https://uz.sputniknews.ru/20260420/mirziyoev-borba-s-narkomaniey--eto-obschaya-otvetstvennost-56996441.html

Мирзиёев: Борьба с наркоманией – это общая ответственность

Мирзиёев: Борьба с наркоманией – это общая ответственность

Sputnik Узбекистан

В Самарканде проходит международный форум по борьбе с наркоугрозами. В работе мероприятия участвуют представители ООН, Интерпола, ШОС, СНГ и других организаций, а также правоохранители из почти 50 стран и около 500 экспертов

2026-04-20T13:09+0500

2026-04-20T13:09+0500

2026-04-20T13:09+0500

общество

борьба с наркоманией

самарканд

форум

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56939826_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_52ef1314b416a50859119d8557b90e92.jpg

САМАРКАНД, 20 апр — Sputnik. Борьба с наркоманией – это общая ответственность, заявил президент Узбекистана в приветствии, направленном участникам международного форума "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.На форуме, который проходит в Самарканде, обсуждают, как эффективнее бороться с незаконным оборотом наркотиков, использовать международный опыт и усилить сотрудничество между странами.В работе мероприятия принимают участие представители ООН, Интерпола, ШОС, СНГ, ЕС и других организаций, а также правоохранители из почти 50 стран и около 500 экспертов.Президент отметил, что в Узбекистане борьбу с наркоманией и наркопреступностью превратили в общенациональное движение.В последние годы показатель выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в 2,5 раза, объем конфискованных наркотических средств – вдвое, уничтоженных синтетических наркотиков – в 7 раз.Он отметил, что в настоящее время торговля наркотиками глубоко связана с современными технологиями, незаконными финансовыми потоками, сетями транснациональной организованной преступности.Для борьбы с этими рисками и предотвращения наркопреступлений лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив. Он предложил:Такая программа должна рассматриваться не только как грант или помощь, а как общая ответственность всего международного сообщества, добавил он.Глава Узбекистана призвал партнеров к практическим действиям против глобальной угрозы.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

