Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина

Государственный и общественный деятель, ветеран труда ушел из жизни в возрасте 83 лет

2026-04-20T17:20+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Рима Абдуловича Гиниятуллина, сообщает пресс-служба главы государства.Государственный и общественный деятель, ветеран труда ушел из жизни 19 апреля в возрасте 83 лет.Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов и Содикжон Турдиев.Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника.Трудовую деятельность начал простым рабочим в министерстве строительства Узбекистана, позже в этом министерстве был мастером, главным инженером.Работал на посту замначальника управления, начальника главного управления министерства водного хозяйства Узбекистана, замминистра водного хозяйства, зампредседателя Государственного планового комитета, заместителя председателя Государственного агропромышленного комитета. Трудился на ответственных должностях: в 1989–1996 годах — министра мелиорации и водного хозяйства, в 1996–1997 годах — заместителя премьер-министра РУз и внес достойный вклад в социально-экономический прогресс страны.Рим Гиниятуллин также занимал разные руководящие должности в Международном фонде спасения Арала, где проявил инициативность в разработке практических мер по смягчению негативных последствий высыхания моря.За большие заслуги он был удостоен почетных званий "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ирригатор" ("Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан"), "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"), орденов "Мехнат шухрати" и "Дустлик".

президент узбекистана соболезнования кончина рим гиниятуллин ветеран труда