Шавкату Мирзиёеву презентовали проект стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030"

Глава республики подчеркнул, что все меры, касающиеся вопросов молодежи, прежде всего должны служить воспитанию образованного, здорового, инициативного и патриотичного молодого поколения, а также обеспечению его достойного места в жизни

2026-04-20T18:01+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву презентовали проект стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030", сообщает пресс-служба главы республики.По информации пресс-службы, на сегодняшний день численность населения республики составляет 38 млн, из них 9,5 млн, или почти 25% — это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый год в стране появляются около 270 тыс. молодых семей. Этот демографический фактор требует долгосрочного и системного подхода к молодежной политике.В стратегии в качестве приоритетных определены такие направления, как:Особое внимание также уделили усилению культурного, физического и интеллектуального развития, расширению масштабов волонтерского движения, укреплению здоровья молодежи, а также развитию механизмов открытости и вовлеченности.Целевые показатели, которых планируется достичь до 2030 года:Новые льготы в сфере образованияПредложено выделять ссуды до 300 млн сумов на создание учебных центров в отдаленных и труднодоступных районах, установить для них ставку социального налога и подоходного налога их преподавателей на уровне 1%.Для молодежи с уровнем владения языком B2 предлагают отменить госпошлину за оформление заграничного паспорта, а для обладателей уровня C1 и инициаторов предпринимательских проектов — снизить отдельные государственные сборы до 50%.Для поддержки молодых семей в рамках ипотечной программы намечено компенсировать часть процентной ставки по кредиту, превышающей базовую ставку Центрального банка, и таким образом создать дополнительные удобства молодым семьям в решении жилищного вопроса.Для повышения социальной активности молодежи планируют:Кроме того, установят минимальные стандарты молодежной инфраструктуры. Эти стандарты образцово внедрят в "молодежных районах и городах", выбранных в каждом регионе.В стратегии также отразили вопросы укрепления здоровья молодежи, снижения рисков психологическому здоровью и усиления системы психологической поддержки.В частности, предусматривается:Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров будет проводить социологические опросы на предмет потребностей и ожиданий молодежи, на основе которых сформируют Национальный молодежный индекс. Особое внимание уделят работе с обращениями молодежи. Каждый четверг будут проходить встречи и диалог с молодежью.Развитие международного сотрудничестваПланируют:В рамках реализации стратегии в 2026-2027 годах запланирована реализация 56 проектов по 7 направлениям.В частности, по программе "Предприниматели нового поколения" предусмотрено обучить 20 тыс. молодых людей в сотрудничестве с такими престижными образовательными учреждениями, как Гарвард, Стэнфорд, MIT и Лондонская школа бизнеса, выбрать 1 тыс. бизнес-проектов и предоставить на их реализацию ссуды сроком до трех лет в размере до 500 базовых расчетных величин.Также внедрят порядок частичной компенсации затрат молодых предпринимателей на подключение к инженерным сетям.По всей республике проведут такие мероприятия, как проект "Узбекистан любит молодежь!", молодежные фестивали "Hayot Fest", "Talaba Fest", а также выставка "Talaba Expo 2026".Кроме того, окажут поддержку деятельности Ассоциации робототехники.Президент дал ответственным лицам соответствующие поручения по эффективной реализации стратегии.

