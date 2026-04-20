Шавкату Мирзиёеву презентовали проект стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030"
18:01 20.04.2026 (обновлено: 18:17 20.04.2026)
Президент ознакомился с презентацией проекта стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики подчеркнул, что все меры, касающиеся вопросов молодежи, прежде всего должны служить воспитанию образованного, здорового, инициативного и патриотичного молодого поколения, а также обеспечению его достойного места в жизни.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву презентовали проект стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030", сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБудет реализована стратегия “Молодежь Нового Узбекистана – 2030”
Будет реализована стратегия “Молодежь Нового Узбекистана – 2030”
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проекта стратегии "Молодежь Нового Узбекистана – 2030". Это первая в стране всеобъемлющая стратегия в сфере молодежной политики, направленная на усиление роли и реализацию потенциала молодежи в процессе построения Нового Узбекистана”, — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на сегодняшний день численность населения республики составляет 38 млн, из них 9,5 млн, или почти 25% — это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый год в стране появляются около 270 тыс. молодых семей. Этот демографический фактор требует долгосрочного и системного подхода к молодежной политике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБудет реализована стратегия “Молодежь Нового Узбекистана – 2030”
Будет реализована стратегия “Молодежь Нового Узбекистана – 2030”
© Пресс-служба президента Узбекистана
В стратегии в качестве приоритетных определены такие направления, как:
обеспечение занятости молодежи и поддержка ее предпринимательской активности;
развитие качественного и инклюзивного образования;
популяризация иностранных языков и расширение профессионального обучения;
стимулирование рынка труда и поддержка молодых семей.
Особое внимание также уделили усилению культурного, физического и интеллектуального развития, расширению масштабов волонтерского движения, укреплению здоровья молодежи, а также развитию механизмов открытости и вовлеченности.
Целевые показатели, которых планируется достичь до 2030 года:
ежегодно обеспечивать занятость 600 тыс. молодых людей;
привлечь к волонтерской деятельности 900 тыс. человек до 2030 года;
увеличить число учебных центров до 90 тыс.;
поднять уровень владения иностранными языками до уровня B2 у 450 тыс. молодых людей;
снизить уровень молодежной преступности;
ежегодно оказывать ипотечную поддержку не менее 10 тыс. молодых семей.
Новые льготы в сфере образования
Предложено выделять ссуды до 300 млн сумов на создание учебных центров в отдаленных и труднодоступных районах, установить для них ставку социального налога и подоходного налога их преподавателей на уровне 1%.
Для молодежи с уровнем владения языком B2 предлагают отменить госпошлину за оформление заграничного паспорта, а для обладателей уровня C1 и инициаторов предпринимательских проектов — снизить отдельные государственные сборы до 50%.
Для поддержки молодых семей в рамках ипотечной программы намечено компенсировать часть процентной ставки по кредиту, превышающей базовую ставку Центрального банка, и таким образом создать дополнительные удобства молодым семьям в решении жилищного вопроса.
Для повышения социальной активности молодежи планируют:
выделять гранты до 100 млн сумов из Фонда поддержки волонтерства;
привлекать активных молодых людей к оплачиваемым стажировкам в государственных организациях;
учредить Президентскую премию для творческой молодежи;
создать "Улицы молодежи" с книжными магазинами и бук кафе.
Кроме того, установят минимальные стандарты молодежной инфраструктуры. Эти стандарты образцово внедрят в "молодежных районах и городах", выбранных в каждом регионе.
В стратегии также отразили вопросы укрепления здоровья молодежи, снижения рисков психологическому здоровью и усиления системы психологической поддержки.
В частности, предусматривается:
сократить долю молодых людей, входящих в группу психологического риска, на 40%;
создать круглосуточный центр психологической помощи;
увеличить долю молодежи, регулярно занимающейся спортом, на 25%.
Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров будет проводить социологические опросы на предмет потребностей и ожиданий молодежи, на основе которых сформируют Национальный молодежный индекс. Особое внимание уделят работе с обращениями молодежи. Каждый четверг будут проходить встречи и диалог с молодежью.
Развитие международного сотрудничества
Планируют:
запустить международные форумы, глобальные инициативы, диалог поколений, Международный конгресс молодежи и другие форматы, а также провести крупные мероприятия в рамках 12 августа — Международного дня молодежи;
обеспечить участие 100 тыс. юношей и девушек из Узбекистана в международных программах;
в сотрудничестве с такими структурами, как ООН, Всемирный банк и ЕБРР, в рамках программы “Junior Professional Officer” организовать стажировки в международных организациях.
В рамках реализации стратегии в 2026-2027 годах запланирована реализация 56 проектов по 7 направлениям.
В частности, по программе "Предприниматели нового поколения" предусмотрено обучить 20 тыс. молодых людей в сотрудничестве с такими престижными образовательными учреждениями, как Гарвард, Стэнфорд, MIT и Лондонская школа бизнеса, выбрать 1 тыс. бизнес-проектов и предоставить на их реализацию ссуды сроком до трех лет в размере до 500 базовых расчетных величин.
Также внедрят порядок частичной компенсации затрат молодых предпринимателей на подключение к инженерным сетям.
По всей республике проведут такие мероприятия, как проект "Узбекистан любит молодежь!", молодежные фестивали "Hayot Fest", "Talaba Fest", а также выставка "Talaba Expo 2026".
Кроме того, окажут поддержку деятельности Ассоциации робототехники.
“Глава государства подчеркнул, что все инициативы и меры, касающиеся вопросов молодежи, прежде всего должны служить воспитанию образованного, здорового, инициативного и патриотичного молодого поколения, а также обеспечению его достойного места в жизни”, — говорится в сообщении.
Президент дал ответственным лицам соответствующие поручения по эффективной реализации стратегии.