Узбекистан и Пакистан намерены запустить новые инвестпроекты в сфере текстиля
Особое внимание стороны уделяют созданию производственной кооперации для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также диверсификации направлений экспорта
2026-04-20T12:10+0500
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистан и Пакистан намерены запустить новые инвестпроекты в текстильной сфере, сообщает ИА "Дунё".Исполнительный директоа одной из крупнейших пакистанских текстильных групп "Indus Apparel Group" Хуррам Харун провел переговоры с замдиректора Агентства по развитию легкой промышленности РУз Рухулло Зикриллаевым.Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства в текстильной и прядильной отраслях, уделив особое внимание созданию производственной кооперации для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также диверсификации направлений экспорта.Кроме того, Хуррам Харун посетил Ташкентскую, Наманганскую, Андижанскую, Самаркандскую и Бухарскую области для анализа инвестиционного климата. Инвестор изучил производственные мощности, уровень технического оснащения и экспортный потенциал крупных узбекских предприятий.
