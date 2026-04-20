Гоар Барсегян: Узбекистан занимает важное место как государство-наблюдатель при ЕАЭС

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии выступила на пленарной сессии Иннопрома в Ташкенте

2026-04-20T16:43+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистан занимает важное место как государство-наблюдатель при ЕАЭС, заявила член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на главной пленарной сессии Иннопрома в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Барсегян отметила, что, несмотря на сложную геоэкономическую ситуацию в мире, Евразийский экономический союз продолжает укреплять потенциал и устойчивость экономик стран пятерки за счет расширения интеграционного взаимодействия.Помимо развития внутренней повестки по таким ключевым направлениям, как промышленность и агропромышленный комплекс, таможенное и техническое регулирование, транспорт, энергетика, логистика, Евразийский экономический союз расширяет сеть своих международных партнеров.Количество совместных предприятий Узбекистана с государствами-членами Евразийского экономического союза достигло порядка 5 000, а объем кооперационных связей в промышленном секторе составляет около $8 млрд.Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии отметила, что стратегические инициативы главы Узбекистана направлены на развитие кооперационных связей совместно с государствами-членами в промышленности и в агропромышленном комплексе, в цифровых и инновационных технологиях.Она также акцентировала внимание на том, что Узбекистан совместно с отраслевыми ассоциациями активно участвует в работе Евразийской технологической платформы "Робототехника".Цель — разработка межгосударственной программы по робототехнике, по внедрению промышленных роботов и по созданию устойчивых кооперационных цепочек промышленности.И, естественно, что бизнес в наших странах заинтересован в максимальной автоматизации развития промышленной робототехники, заключила Барсегян.В Ташкенте проходит шестая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".Свои инновации представляют около 100 компаний из Узбекистана и порядка 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Свои разработки демонстрируют представители 16 регионов РФ. Общая площадь выставочной экспозиции — 18 тыс. кв. м.Экспозиция охватывает широкий спектр современных технологий для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное промоборудование.Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний. Sputnik Узбекистан — официальный информационный партнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

