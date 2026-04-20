Ходжаев: Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана

Ходжаев: Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана

Вице-премьер РУз выступил на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия"

2026-04-20T14:25+0500

2026-04-20T14:25+0500

2026-04-20T16:44+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает корреспондент Sputnik.В своем выступлении на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" вице-премьер отметил ряд ключевых направлений, которые могут обеспечить новый промышленный рывок не только Узбекистану, но и в целом всему региону. Это машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика и индустрия нового поколения.Также Ходжаев сообщил, что Узбекистан видит большой потенциал в текстильной отрасли, фармацевтике, биотехнологиях и электромобильности.Другие заявления Жамшида Ходжаева:Sputnik Узбекистан — официальный информационный партнер выставки Иннопром.

https://uz.sputniknews.ru/20260420/v-tashkente-otkryvaetsya-vystavka-innoprom-tsentralnaya-aziya-56989334.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

