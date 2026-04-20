Ходжаев: Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана
Ходжаев: Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана
Вице-премьер РУз выступил на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия"
2026-04-20T14:25+0500
2026-04-20T16:44+0500
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает корреспондент Sputnik.В своем выступлении на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" вице-премьер отметил ряд ключевых направлений, которые могут обеспечить новый промышленный рывок не только Узбекистану, но и в целом всему региону. Это машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика и индустрия нового поколения.Также Ходжаев сообщил, что Узбекистан видит большой потенциал в текстильной отрасли, фармацевтике, биотехнологиях и электромобильности.Другие заявления Жамшида Ходжаева:Sputnik Узбекистан — официальный информационный партнер выставки Иннопром.
жамшид ходжаев иннопром ташкент
жамшид ходжаев иннопром ташкент

Ходжаев: Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана

14:25 20.04.2026 (обновлено: 16:44 20.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistan
За короткое время выставка ИННОПРОМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2026
Вице-премьер РУз выступил на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Индустриализация — это стратегический приоритет для Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает корреспондент Sputnik.
В своем выступлении на пленарной сессии "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" вице-премьер отметил ряд ключевых направлений, которые могут обеспечить новый промышленный рывок не только Узбекистану, но и в целом всему региону. Это машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика и индустрия нового поколения.

"Отдельно отмечу цифровизацию промышленности. Сегодня конкурентоспособность определяется не только объемами, но и технологичностью, автоматизацией", — сказал он.

Также Ходжаев сообщил, что Узбекистан видит большой потенциал в текстильной отрасли, фармацевтике, биотехнологиях и электромобильности.
"По всем этим направлениям Узбекистан открыт для совместных инициатив, трансфера технологий и запуска новых производств", — сказал он.
Другие заявления Жамшида Ходжаева:
сегодня доля промышленности в ВВП Узбекистана достигла 27%, а экономический рост в текущем году прогнозируется на уровне 7%;
самое главное — республика последовательно переходит от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью;
сегодня Узбекистан предлагает партнерам не просто рынок, а полноценную платформу для промышленной кооперации, локализации производства и выхода на рынки всего региона и третьих стран;
за короткое время выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стала авторитетным и востребованным форматом открытого диалога между государством и бизнесом, местом встречи надежных партнеров и новых возможностей;
Узбекистан реализует более 330 проектов с Россией и странами Центральной Азии на сумму свыше $47 млрд.
Sputnik Узбекистан — официальный информационный партнер выставки Иннопром.
