В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Свои инновации представляют около 100 компаний из Узбекистана и порядка 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Свои разработки демонстрируют представители 16 регионов РФ. Общая площадь выставочной экспозиции — 18 тыс кв. м.
2026-04-20T10:45+0500
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Шестая международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" стартовала в Ташкенте и будет работать до 22 апреля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Свои инновации представляют около 100 компаний из Узбекистана и порядка 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Свои разработки будут демонстрировать представители 16 регионов РФ. Общая площадь выставочной экспозиции — 18 тыс. кв. м.Экспозиция охватывает широкий спектр современных технологий для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное промоборудование.Ключевым событием деловой программы Иннопрома станет пленарная сессия "Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, заместителя премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева, заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича, министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева, министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира, а также министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Деловая программа включает 13 сессий, в ходе которых обсудят актуальные вопросы развития промышленности. Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний.
10:19 20.04.2026 (обновлено: 10:45 20.04.2026)
