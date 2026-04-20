Врач рассказал об удивительном свойстве базилика
Врач рассказал об удивительном свойстве базилика
При этом, специалист советует не ограничивать свой рацион исключительно базиликом, а включать в него побольше разнообразной зелени
2026-04-20T22:03+0500
2026-04-20T22:03+0500
2026-04-20T22:03+0500
Базилик, или как его еще называют райхон, обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые способны предотвращать повреждение клеток мозга и улучшать память, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марию Черняеву.Кроме того, добавила нутрициолог, базилик содержит еще и нужные организму витамины.Вместе с тем врач рекомендует не ограничивать свой рацион исключительно базиликом, а есть побольше разнообразной зелени.По ее словам, хлорогеновая кислота содержится не только в базилике, но и в зеленом кофе, в зеленых яблоках, ее много в цикории. А розмариновая кислота также есть, например, в мелиссе и розмарине.
Врач рассказал об удивительном свойстве базилика
При этом специалист советует не ограничивать свой рацион исключительно базиликом, а включать в него побольше разнообразной зелени.
Базилик, или как его еще называют райхон, обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые способны предотвращать повреждение клеток мозга и улучшать память, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марию Черняеву.
"Базилик, за счет мощных полифенольных соединений, прежде всего хлорогеновой и розмариновой кислоты, способен улучшать память и замедлять процессы старения, потому что действует на такую область мозга, как гиппокамп, который отвечает за память", – пояснила специалист.
Кроме того, добавила нутрициолог, базилик содержит еще и нужные организму витамины.
"В нем много витамина С, который обладает мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим свойством. В базилике много витамина К, который улучшает свойства сосудистой стенки, уменьшает гликацию", — отметила Мария Черняева.
Вместе с тем врач рекомендует не ограничивать свой рацион исключительно базиликом, а есть побольше разнообразной зелени.
По ее словам, хлорогеновая кислота содержится не только в базилике, но и в зеленом кофе, в зеленых яблоках, ее много в цикории. А розмариновая кислота также есть, например, в мелиссе и розмарине.