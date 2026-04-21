В едином духе: эксперты в области борьбы с наркоугрозами встретились в Самарканде

2026-04-21T18:58+0500

САМАРКАНД, 21 апр — Sputnik. В Самарканде прошел крупный международный форум "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества", посвященный борьбе с наркопреступностью. Он объединил более 500 экспертов из разных стран и организаций, включая ООН, ЕС, ШОС и ВОЗ, сообщает корреспондент Sputnik.Программа форума была насыщенной и разнообразной.Представители силовых структур — министерств внутренних дел и таможенных органов разных стран обсудили новые подходы в борьбе с наркопреступностью и обменялись опытом.Детальный анализ был проведен и медиками, которые выработали новую концепцию по лечению и реабилитации наркозависимых. В работе третьей панельной сессии участвовали специалисты в области образования. Вместе с молодежью эксперты обсудили роль образовательных учреждений и семьи в пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.Особый интерес участников форума вызвали выставка спецтехники и показательные выступления представителей силовых структур Узбекистана по обезвреживанию преступников.Во второй день работы форума эксперты подвели итоги и приняли декларацию о новой стратегии в борьбе с наркоугрозами. Документ предусматривает переход от разрозненной борьбы к системной, международно координированной политике против наркоугроз, с упором не только на силовые меры, но и на профилактику и лечение. Основной акцент предлагается сделать на выявлении финансовых потоков, блокировке криптоактивов и ликвидации каналов производства синтетических веществ.В рамках форума также прошел международный молодежный саммит, в ходе которого молодые люди выступили со своими предложениями и проектами по предотвращению наркопреступности.К примеру, в Узбекистане сегодня более 17 тыс. юношей и девушек задействованы в проекте "Молодежный фронт офиса 'Антинарко'".Завершился форум театрализованным представлением, рассказывающим о том, как важно не поддаваться различным деструктивным призывам и вести здоровый образ жизни.

