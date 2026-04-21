Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260421/eksperty-v-oblasti-borby-s-narkougrozami-vstretilis-v-samarkande-57042655.html
В едином духе: эксперты в области борьбы с наркоугрозами встретились в Самарканде
Sputnik Узбекистан
2026-04-21T18:58+0500
2026-04-21T18:58+0500
общество
форум
самарканд
борьба с наркоманией
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57042836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68dbc54c6b404ad7930cb97c447e48cf.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260420/mirziyoev-borba-s-narkomaniey--eto-obschaya-otvetstvennost-56996441.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57042836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e92c2fa42cd49c8ddf99beba9f00dc21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:58 21.04.2026
© Sputnik — В Самарканде прошел международный форум "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества"
В Самарканде прошел международный форум Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2026
© Sputnik
Подписаться
Программа форума была насыщенной и разнообразной. В его рамках прошел международный молодежный саммит, участники которого выступили со своими предложениями и проектами по предотвращению наркопреступности.
САМАРКАНД, 21 апр — Sputnik. В Самарканде прошел крупный международный форум "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества", посвященный борьбе с наркопреступностью. Он объединил более 500 экспертов из разных стран и организаций, включая ООН, ЕС, ШОС и ВОЗ, сообщает корреспондент Sputnik.
Программа форума была насыщенной и разнообразной.
Представители силовых структур — министерств внутренних дел и таможенных органов разных стран обсудили новые подходы в борьбе с наркопреступностью и обменялись опытом.
Детальный анализ был проведен и медиками, которые выработали новую концепцию по лечению и реабилитации наркозависимых. В работе третьей панельной сессии участвовали специалисты в области образования. Вместе с молодежью эксперты обсудили роль образовательных учреждений и семьи в пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
"Мы постоянно взаимодействуем с правоохранительными органами Узбекистана и считаем, что такие встречи способствуют более эффективному сотрудничеству в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нельзя бороться с международным наркотрафиком поодиночке. Это организованная преступность, и только благодаря совместным усилиям мы можем эффективно ей противостоять", — отметил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег Сильвестрович.
Особый интерес участников форума вызвали выставка спецтехники и показательные выступления представителей силовых структур Узбекистана по обезвреживанию преступников.
Во второй день работы форума эксперты подвели итоги и приняли декларацию о новой стратегии в борьбе с наркоугрозами. Документ предусматривает переход от разрозненной борьбы к системной, международно координированной политике против наркоугроз, с упором не только на силовые меры, но и на профилактику и лечение. Основной акцент предлагается сделать на выявлении финансовых потоков, блокировке криптоактивов и ликвидации каналов производства синтетических веществ.
"Принято решение о превращении Центральной Азии в свободный от наркотиков регион, где для нынешнего и будущего поколения будет царить безопасность, здоровье и процветание", — отметил заместитель регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности по Афганистану, Центральной Азии, Ирану и Пакистану Александр Федулов.
В рамках форума также прошел международный молодежный саммит, в ходе которого молодые люди выступили со своими предложениями и проектами по предотвращению наркопреступности.
К примеру, в Узбекистане сегодня более 17 тыс. юношей и девушек задействованы в проекте "Молодежный фронт офиса 'Антинарко'".
"Мы помогаем правоохранительным органам выявлять наркошопы, телеграм-каналы и посты о продаже наркотиков. С февраля по сегодняшний день мы обнаружили более 100 телеграм-каналов, занимающихся наркоторговлей, и очистили десятки "красных" зон в Ташкенте, где наркокурьеры оставляли закладки", — отметил участник проекта Аваз Бокиржонов.
Завершился форум театрализованным представлением, рассказывающим о том, как важно не поддаваться различным деструктивным призывам и вести здоровый образ жизни.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе работ и новых проектах в сфере культуры и туризма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2026
Мирзиёев: Борьба с наркоманией — это общая ответственность
Вчера, 13:09
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0