В едином духе: эксперты в области борьбы с наркоугрозами встретились в Самарканде
© Sputnik
САМАРКАНД, 21 апр — Sputnik. В Самарканде прошел крупный международный форум "Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества", посвященный борьбе с наркопреступностью. Он объединил более 500 экспертов из разных стран и организаций, включая ООН, ЕС, ШОС и ВОЗ, сообщает корреспондент Sputnik.
Представители силовых структур — министерств внутренних дел и таможенных органов разных стран обсудили новые подходы в борьбе с наркопреступностью и обменялись опытом.
Детальный анализ был проведен и медиками, которые выработали новую концепцию по лечению и реабилитации наркозависимых. В работе третьей панельной сессии участвовали специалисты в области образования. Вместе с молодежью эксперты обсудили роль образовательных учреждений и семьи в пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
"Мы постоянно взаимодействуем с правоохранительными органами Узбекистана и считаем, что такие встречи способствуют более эффективному сотрудничеству в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нельзя бороться с международным наркотрафиком поодиночке. Это организованная преступность, и только благодаря совместным усилиям мы можем эффективно ей противостоять", — отметил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег Сильвестрович.
Особый интерес участников форума вызвали выставка спецтехники и показательные выступления представителей силовых структур Узбекистана по обезвреживанию преступников.
Во второй день работы форума эксперты подвели итоги и приняли декларацию о новой стратегии в борьбе с наркоугрозами. Документ предусматривает переход от разрозненной борьбы к системной, международно координированной политике против наркоугроз, с упором не только на силовые меры, но и на профилактику и лечение. Основной акцент предлагается сделать на выявлении финансовых потоков, блокировке криптоактивов и ликвидации каналов производства синтетических веществ.
"Принято решение о превращении Центральной Азии в свободный от наркотиков регион, где для нынешнего и будущего поколения будет царить безопасность, здоровье и процветание", — отметил заместитель регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности по Афганистану, Центральной Азии, Ирану и Пакистану Александр Федулов.
В рамках форума также прошел международный молодежный саммит, в ходе которого молодые люди выступили со своими предложениями и проектами по предотвращению наркопреступности.
К примеру, в Узбекистане сегодня более 17 тыс. юношей и девушек задействованы в проекте "Молодежный фронт офиса 'Антинарко'".
"Мы помогаем правоохранительным органам выявлять наркошопы, телеграм-каналы и посты о продаже наркотиков. С февраля по сегодняшний день мы обнаружили более 100 телеграм-каналов, занимающихся наркоторговлей, и очистили десятки "красных" зон в Ташкенте, где наркокурьеры оставляли закладки", — отметил участник проекта Аваз Бокиржонов.
Завершился форум театрализованным представлением, рассказывающим о том, как важно не поддаваться различным деструктивным призывам и вести здоровый образ жизни.