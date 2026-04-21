https://uz.sputniknews.ru/20260421/est-li-svyaz-mejdu-sostoyaniem-zubov-i-boleznyami-serdtsa-56990089.html

Есть ли связь между состоянием зубов и болезнями сердца — ответ врача

Есть ли связь между состоянием зубов и болезнями сердца — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Кардиологи нередко рекомендуют пациентам пройти стоматологическое обследование и устранить хронические очаги инфекции

2026-04-21T22:01+0500

2026-04-21T22:01+0500

2026-04-21T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

зубы

здоровье

заболевания

сердце

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54854945_0:1:1332:750_1920x0_80_0_0_25b039f113e73cd507835103777fd446.jpg

Хронические инфекции и воспалительные процессы в полости рта — в частности, кариес и заболевания пародонта — могут оказывать системное влияние на организм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стоматолога Арама Давидяна.Он пояснил, что в ротовой полости человека присутствует более 500 видов болезнетворных микроорганизмов, способных вызывать воспаления. При отсутствии лечения воспалительные процессы могут приобретать хронический характер, в результате бактерии проникают в кровоток через поврежденные ткани десен и распространяются по всему организму.По его словам, своевременное лечение зубов значительно снижает вероятность тромбозов, инсультов и инфарктов. Именно поэтому кардиологи нередко рекомендуют пациентам пройти стоматологическое обследование и устранить хронические очаги инфекции."Снизить риски помогают базовые профилактические меры. Нужно прежде всего нормализовать питание. Увеличиваем долю овощей и фруктов в рационе, ограничиваем простые сахара. А достаточное потребление воды поможет поддерживать здоровье зубов. Кроме этого, не помешает отказ от курения и алкоголя. Табачный дым ухудшает кровоснабжение десен, снижает местный иммунитет, а частое употребление спиртных напитков может нарушать баланс микрофлоры и способствовать развитию воспалительных процессов. Также необходимо ежедневно чистить зубы, правильно выбирать аксессуары для ухода и гигиенические средства и регулярно проводить стоматологическую гигиену, устраняя бактериальный налет", — советует Давидян.Проблемы с зубами в детстве провоцируют болезни сердца во взрослом возрасте, поэтому лечение зубов не стоит откладывать на потом, резюмировал стоматолог.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зубы болезни сердце