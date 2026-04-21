Узбекистан расширит географию внешней трудовой миграции и масштабы обучения профессиям

Узбекистан расширит географию внешней трудовой миграции и масштабы обучения профессиям

Соответствующие поручения дал глава республики. Для работодателей и граждан создадут дополнительные удобства и упростят процессы за счет дальнейшего совершенствования миграционной платформы "Работа за рубежом" и внедрения технологий ИИ

2026-04-21T13:05+0500

2026-04-21T13:05+0500

2026-04-21T13:05+0500

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил расширить географию внешней трудовой миграции и масштабы обучения профессиям, сообщает пресс-служба главы республики.Руководителю страны презентовали меры по организации упорядоченной внешней трудовой миграции, подготовке граждан к высокооплачиваемой работе и их всесторонней защиты за рубежом.По данным пресс-службы, сейчас узбекистанцы работают почти в 40 странах мира, а число граждан, занятых за рубежом, составляет 1,2 млн. В развитых странах Европы и Восточной Азии с каждым годом растет потребность в квалифицированной рабочей силе.В связи с этим, приоритетная задача — расширение географии внешней трудовой миграции, в первую очередь за счет выхода на высокодоходные рынки.В настоящее время из зарубежных стран поступили заказы на более чем 100 тыс. квалифицированных специалистов, отвечающих языковым и профессиональным требованиям. Так, Германии требуется 40 тыс. медсестер, Японии — 15 тыс. специалистов в сферах строительства, логистики и сервиса.Важную роль в обеспечении этих потребностей играют совместные программы обучения, которые реализуют на базе техникумов с компаниями Германии, Республики Корея и Японии. В рамках 12 таких проектов, осуществляемых с иностранными компаниями по принципу "профессия плюс язык", обучаются 8,5 тыс. граждан. Трудоустроили уже 3 тыс. выпускников.Число таких проектов увеличат до 20, масштабы обучения востребованным современным профессиям и иностранным языкам расширят на 50%, доведя общий охват до более чем 10 тыс. человек.Кроме того,Расширение направлений сезонной занятостиНа основе 12 новых международных соглашений, подписанных в аграрном и туристическом секторах, президент поручил развивать сотрудничество в сфере сезонной занятости с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция и Республика Корея.Новые финансовые механизмы организации упорядоченной миграцииПредложено внедрить порядок компенсации 50% расходов на изучение иностранных языков и полностью — затрат на прохождение экзаменов по профессиональной квалификации.При этом средства планируют предоставлять самим гражданам, а не учебным центрам. Также рассмотрели новый порядок стимулирования иностранных работодателей и рекрутинговых компаний за каждого трудоустроенного за рубежом работника.Особое внимание уделили также вопросам создания дополнительных удобств и упрощения процессов как для работодателей, так и для граждан за счет дальнейшего совершенствования миграционной платформы "Работа за рубежом" и внедрения технологий искусственного интеллекта.Защита прав и интересов трудовых мигрантов за рубежомПрезидент подчеркнул необходимость постоянного мониторинга их здоровья, условий проживания и труда. В этих целях в 37 странах налажены службы поддержки, 48 тыс. граждан оказали социальную, 17 тыс. — правую, 6 тыс. — материальную помощь.Говорили и о необходимости упорядочивания случаев осуществления трудовой деятельности без разрешения временно зарегистрированными в Узбекистане иностранными гражданами и лицами без гражданства.Подчеркнули важность налаживания межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования нелегальной миграции, легализации неофициальной занятости, а также разъяснения национальных ценностей и правил пребывания в стране.“Одобрив представленные предложения, президент дал ответственным лицам поручения по организации внешней трудовой миграции в соответствии с современными требованиями, а также по широкому внедрению цифровых решений в данной сфере”, — говорится в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан

узбекистан трудовая миграция обучение профессии