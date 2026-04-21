Узбекистан расширит географию внешней трудовой миграции и масштабы обучения профессиям
Соответствующие поручения дал глава республики. Для работодателей и граждан создадут дополнительные удобства и упростят процессы за счет дальнейшего совершенствования миграционной платформы "Работа за рубежом" и внедрения технологий ИИ.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил расширить географию внешней трудовой миграции и масштабы обучения профессиям, сообщает пресс-служба главы республики.
Руководителю страны презентовали меры по организации упорядоченной внешней трудовой миграции, подготовке граждан к высокооплачиваемой работе и их всесторонней защиты за рубежом.
По данным пресс-службы, сейчас узбекистанцы работают почти в 40 странах мира, а число граждан, занятых за рубежом, составляет 1,2 млн. В развитых странах Европы и Восточной Азии с каждым годом растет потребность в квалифицированной рабочей силе.
В связи с этим, приоритетная задача — расширение географии внешней трудовой миграции, в первую очередь за счет выхода на высокодоходные рынки.
В настоящее время из зарубежных стран поступили заказы на более чем 100 тыс. квалифицированных специалистов, отвечающих языковым и профессиональным требованиям. Так, Германии требуется 40 тыс. медсестер, Японии — 15 тыс. специалистов в сферах строительства, логистики и сервиса.
Важную роль в обеспечении этих потребностей играют совместные программы обучения, которые реализуют на базе техникумов с компаниями Германии, Республики Корея и Японии. В рамках 12 таких проектов, осуществляемых с иностранными компаниями по принципу "профессия плюс язык", обучаются 8,5 тыс. граждан. Трудоустроили уже 3 тыс. выпускников.
Число таких проектов увеличат до 20, масштабы обучения востребованным современным профессиям и иностранным языкам расширят на 50%, доведя общий охват до более чем 10 тыс. человек.
“В частности, в Ташкенте предусмотрено создание центра целевой подготовки с условиями для обучения 12 востребованным профессиям, 7 иностранным языкам и проведения экзаменов на выдачу 6 видов сертификатов, а также кампусом на 600 мест”, — говорится в сообщении.
Кроме того,
в медицинских техникумах Андижана, Самарканда, Ферганы и города Ташкента организуют специальные учебные курсы по подготовке медсестер к международным экзаменам по языковым и профессиональным навыкам;
примут меры по расширению центров подготовки и оценки квалификации специалистов строительной сферы — бетонщиков, опалубщиков, арматурщиков и сварщиков.
“В рамках улучшения инфраструктуры в регионах предложено создать единые миграционные центры и хабы по обучению вождению на местах”, — говорится в сообщении.
Расширение направлений сезонной занятости
На основе 12 новых международных соглашений, подписанных в аграрном и туристическом секторах, президент поручил развивать сотрудничество в сфере сезонной занятости с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция и Республика Корея.
Новые финансовые механизмы организации упорядоченной миграции
Предложено внедрить порядок компенсации 50% расходов на изучение иностранных языков и полностью — затрат на прохождение экзаменов по профессиональной квалификации.
При этом средства планируют предоставлять самим гражданам, а не учебным центрам. Также рассмотрели новый порядок стимулирования иностранных работодателей и рекрутинговых компаний за каждого трудоустроенного за рубежом работника.
Особое внимание уделили также вопросам создания дополнительных удобств и упрощения процессов как для работодателей, так и для граждан за счет дальнейшего совершенствования миграционной платформы "Работа за рубежом" и внедрения технологий искусственного интеллекта.
“Глава государства подчеркнул, что деятельность Агентства миграции не должна ограничиваться только внешней трудовой миграцией, но и призвана содействовать обеспечению внутреннего рынка труда квалифицированными кадрами”, — говорится в сообщении.
Защита прав и интересов трудовых мигрантов за рубежом
Президент подчеркнул необходимость постоянного мониторинга их здоровья, условий проживания и труда. В этих целях в 37 странах налажены службы поддержки, 48 тыс. граждан оказали социальную, 17 тыс. — правую, 6 тыс. — материальную помощь.
Говорили и о необходимости упорядочивания случаев осуществления трудовой деятельности без разрешения временно зарегистрированными в Узбекистане иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Подчеркнули важность налаживания межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования нелегальной миграции, легализации неофициальной занятости, а также разъяснения национальных ценностей и правил пребывания в стране.
“Одобрив представленные предложения, президент дал ответственным лицам поручения по организации внешней трудовой миграции в соответствии с современными требованиями, а также по широкому внедрению цифровых решений в данной сфере”, — говорится в сообщении.