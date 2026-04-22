https://uz.sputniknews.ru/20260422/mirziyoev-novye-initsiativy-dlya-resheniya-klimaticheskix-ekologicheskix-vyzovov-v-tsa-57074302.html
Мирзиёев предложил новые инициативы для решения климатических и экологических вызовов в ЦА
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Регионального экологического саммита, проходящего в эти дни в городе Астане.
2026-04-22T15:14+0500
2026-04-22T15:24+0500
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Региональном экологическом саммите в Астане. В своей речи глава государства поддержал главную идею саммита — "Общее видение устойчивого будущего", которая подчеркивает глубокую взаимосвязанность экологических вызовов и необходимость их совместного решения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что экологические проблемы сегодня невозможно рассматривать в отрыве от глобальных изменений климата. Он напомнил, что темпы глобального потепления продолжают ускоряться, а в Центральной Азии температура повышается в два раза быстрее. Почти треть ледников региона потеряна, наблюдается дестабилизация режима осадков, нарастает дефицит водных ресурсов. Деградация охватила уже 80 миллионов гектаров земель
Шавкат Мирзиёев обратил внимание на ослабление глобальной экологической солидарности.
"Декларации и призывы не подкрепляются ресурсами. Страны, меньше всего повлиявшие на глобальное изменение климата, вновь остаются один на один с его последствиями. ... Международная солидарность должна выражаться прежде всего в обеспечении своевременного, справедливого и беспрепятственного доступа развивающихся стран к климатическому финансированию, передовым технологиям и инновациям", — сказал он.
Президент также отметил, что странам Центральной Азии удалось поднять вопросы охраны окружающей среды на уровень ключевых приоритетов регионального взаимодействия. Примерами такого партнерства являются Региональная программа "Зеленая повестка для Центральной Азии", Региональная стратегия адаптации к изменению климата и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития.
"Важным вкладом в общее дело станет принятие на сегодняшнем форуме Декларации "Экологическая солидарность Центральной Азии", а также Программы действий до 2030 года, которая будет осуществляться в тесном партнерстве со структурами Организации Объединенных Наций", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Президент рассказал, какие меры принимаются в Узбекистане по формированию экологической устойчивости.
В рамках проекта "Яшил макон" высажено около 1 миллиарда деревьев и кустарников. На высохшем дне Арала лесонасаждения занимают более 2 миллионов гектаров, создаются новые "зеленые пояса". По инициативе республики принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Десятилетие действий по облесению и лесовосстановлению".
"В результате масштабных усилий по водосбережению мы экономим 10 миллиардов кубометров воды в год. Доля "зеленой" энергетики в наших генерирующих мощностях уже достигла 30%, а к концу десятилетия превысит 50%. Мы досрочно выполнили обязательства Парижского соглашения по снижению выбросов на 35% и поставили перед собой новую цель — сократить их наполовину к 2035 году", — отметил глава республики.
Он также напомнил, что активно реализуются проекты по выработке энергии из отходов. В этом году начнут работу два новых завода по мусоросжиганию, еще 9 — в течение следующих двух лет. Их ввод позволит ежегодно утилизировать 5,5 миллионов тонн отходов, вырабатывать 2,2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, а также сократить выбросы более чем на 1 миллион тонн.
Также президент Узбекистана представил конкретные предложения.
Учреждение межгосударственного консорциума "Чистый воздух Центральной Азии".
Консорциум может стать совместным оператором "зеленого" финансирования с целью модернизации промышленности и внедрения систем очистки выбросов.
Придание регионального статуса действующему в Узбекистане Центру по борьбе с опустыниванием, предотвращению засухи и раннему предупреждению песчаных и пыльных бурь при Зеленом университете.
Консолидация на базе центра научного потенциала позволит создать мощную систему мониторинга деградации земель и соле-пылевых выбросов.
Формирование "Зеленого торгового коридора Центральной Азии" для ускорения технологического перехода.
Введение льготных таможенных режимов и взаимное признание сертификатов на экотовары позволит быстрее модернизировать производства и сделать нашу продукцию конкурентоспособной.
Создание единого Инвестиционного портфеля климатических проектов Центральной Азии.
Это позволит нам выступать не с разрозненными инициативами, а с целостной стратегией развития региона, что повысит заинтересованность партнеров в ее реализации.
Создание Единого регионального атласа изменений окружающей среды Центральной Азии.
Уверен, он станет фундаментальной научно-аналитической базой, наглядно отражающей динамику процессов опустынивания, деградации земель и состояния водных ресурсов в регионе.
Совместно разработать "Красную книгу Центральной Азии" для сохранения биологического разнообразия. Координатором работы мог бы стать региональный офис Международного союза по охране природы в Ташкенте.
"Красная книга" региона призвана быть не просто списком исчезающих видов, а действенной платформой для нашей совместной работы в этой сфере.
Проведение в 2027 году в Узбекистане Всемирного молодежного климатического форума на площадке Консультативного комитета по экологии, созданного в ходе КОП-29 в Баку с участием молодежи стран региона.
В рамках продвижения экологической повестки с 31 мая по 5 июня в Самарканде состоится восьмая Ассамблея Глобального экологического фонда, а в конце сентября — Всемирный форум по водосбережению.
Шавкат Мирзиёев пригласил всех присутствующих принять активное участие в этих международных форумах, выразив убеждение, что их результаты станут значимым вкладом в реализацию действенных инициатив, направленных на устойчивое развитие стран и всего региона в целом.
В завершение глава государства отметил, что реализация принятых решений поможет не только адаптироваться к растущим природным рискам, но и станет стимулом для технологического развития, экономического роста и социальной стабильности.