Мирзиёев предложил новые инициативы для решения климатических и экологических вызовов в ЦА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Регионального экологического саммита, проходящего в эти дни в городе Астане.

2026-04-22T15:24+0500

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Региональном экологическом саммите в Астане. В своей речи глава государства поддержал главную идею саммита — "Общее видение устойчивого будущего", которая подчеркивает глубокую взаимосвязанность экологических вызовов и необходимость их совместного решения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул, что экологические проблемы сегодня невозможно рассматривать в отрыве от глобальных изменений климата. Он напомнил, что темпы глобального потепления продолжают ускоряться, а в Центральной Азии температура повышается в два раза быстрее. Почти треть ледников региона потеряна, наблюдается дестабилизация режима осадков, нарастает дефицит водных ресурсов. Деградация охватила уже 80 миллионов гектаров земельШавкат Мирзиёев обратил внимание на ослабление глобальной экологической солидарности. Президент также отметил, что странам Центральной Азии удалось поднять вопросы охраны окружающей среды на уровень ключевых приоритетов регионального взаимодействия. Примерами такого партнерства являются Региональная программа "Зеленая повестка для Центральной Азии", Региональная стратегия адаптации к изменению климата и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития.Президент рассказал, какие меры принимаются в Узбекистане по формированию экологической устойчивости.В рамках проекта "Яшил макон" высажено около 1 миллиарда деревьев и кустарников. На высохшем дне Арала лесонасаждения занимают более 2 миллионов гектаров, создаются новые "зеленые пояса". По инициативе республики принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Десятилетие действий по облесению и лесовосстановлению".Он также напомнил, что активно реализуются проекты по выработке энергии из отходов. В этом году начнут работу два новых завода по мусоросжиганию, еще 9 — в течение следующих двух лет. Их ввод позволит ежегодно утилизировать 5,5 миллионов тонн отходов, вырабатывать 2,2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, а также сократить выбросы более чем на 1 миллион тонн.Также президент Узбекистана представил конкретные предложения.Шавкат Мирзиёев пригласил всех присутствующих принять активное участие в этих международных форумах, выразив убеждение, что их результаты станут значимым вкладом в реализацию действенных инициатив, направленных на устойчивое развитие стран и всего региона в целом.В завершение глава государства отметил, что реализация принятых решений поможет не только адаптироваться к растущим природным рискам, но и станет стимулом для технологического развития, экономического роста и социальной стабильности.

