На SputnikPro расскажут, как СМИ удержать аудиторию в эпоху пятисекундного фокуса
Эксперт расскажет, какой контент удерживает внимание аудитории и как написать новость, которой все захотят поделиться.
2026-04-22T17:22+0500
17:22 22.04.2026 (обновлено: 18:04 22.04.2026)
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте в рамках проекта SputnikPRO состоится лекция, на тему: "Свайп-революция: как СМИ удержать аудиторию в эпоху 5 секундного фокуса".
Спикером выступит Маргарита Некрасова, директор дирекции "Радио Sputnik".
Она является лауреатом премии "Медиаменеджер России-2021". В 2023 году удостоена почетной грамоты Президента России за заслуги в развитии средств массовой информации.
С 2018 по 2024 годы Некрасова курировала создание и развитие мультимедийного контента Sputnik в странах ближнего зарубежья на всех платформах агентства (сайты, соцсети, мессенджеры).
В ходе лекции спикер расскажет, как привлечь внимание аудитории и написать новость, чтобы ее прочитали.
Модуль будет проводиться в двух университетах:
28 апреля в 15.30
— Университет Пучон (г. Ташкент, ул. Катартал-2, 38А),
29 апреля в 10.30
— УзГУМЯ (г. Ташкент, ул. Лутфий).
Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:
Telegram: @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.