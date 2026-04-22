СВО: российская армия готовит термобарическое ускорение

СВО: российская армия готовит термобарическое ускорение

Sputnik Узбекистан

Наступающие по всей линии фронта группировки российских войск разрушают иллюзии Запада и "стратегию" киевских марионеток — "продержаться до 2030-го".

2026-04-22T17:58+0500

2026-04-22T17:58+0500

2026-04-22T18:02+0500

В зоне СВО с начала 2026 года под контроль ВС России перешли 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км территории. Высока вероятность полного освобождения Донбасса от бандеровцев до конца текущего года. Москва не оставит "на потом" и оккупированные ВСУ около 20 процентов территории Запорожской и Херсонской областей. Российское весенне-летнее наступление обещает противнику много оперативных сюрпризов, пишет военный обозреватель Александр Хроленко."Южная" группировка войск ведет наступательные действия на одном из самых горячих участков фронта — в районе Славянско-Краматорской агломерации, превращенной украинскими войсками в мощный укрепрайон (последний рубеж обороны ВСУ в Донбассе). Здесь, на прифронтовом пункте управления Южной группировки начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня заявил: "На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска".Российские передовые подразделения находятся на удалении 12 км от города Славянска и в семи километрах восточнее города Краматорска. В Константиновке подразделения "Южной" группировки с боями продвигаются вглубь жилых кварталов, штурмуют пригороды — Новодмитровку и Ильиновку. Подразделения "Южан" освобождают Красный Лиман, и контролируют уже 70 процентов городской территории.Войска группировки "Центр" ведут упорные бои и продвигаются в направлении Доброполья (ДНР). Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от бандеровских вооруженных формирований населенного пункта Новый Донбасс. Силы группировки также создают полосу безопасности в Днепропетровской области — ведут бои в Новопавловке, где более 75 процентов территории уже под контролем России.Севернее Донбасса, на территориях Сумской и Харьковской областей российская группировка войск "Север" также расширяет зону безопасности и сегодня взяла под контроль поселок Ветеринарное. С начала весны "северяне" освободили восемь населенных пунктов, ликвидировали окруженную группировку ВСУ на восточном берегу реки Оскол — южнее Купянска-Узлового. И сегодня ведут ожесточенные уличные бои в Святогорске, Боровой, Старом Караване.Южнее Донбасса войска группировки "Восток" уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются в Запорожской области. Освобождены Бойково и Луговское. Продолжаются бои в Воздвижевке, на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому. Войска группировки "Восток" успешно отразили все атаки штурмовых формирований ВСУ (с направлений Великомихайловка, Покровское), и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области.Группировка войск "Днепр" уверенно громит противника, и наступает в направлении города Запорожье — в 12 км от южной окраины. Освобождено село Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце.Огневое превосходствоРоссийская армия в марте–апреле освободила 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Цифры и факты упрямы. За ними стоят: воинский подвиг многих тысяч солдат и офицеров, огромный вклад российских предприятий ОПК, невидимая и все же титаническая штабная работа. Пятый год непрерывно совершенствуется тактика боевого применения сил и средств, с учетом технологического развития и наработок противника в различных областях. На переднем крае растет ударное могущество российских войск.Активное применение малых штурмовых групп в составе двух-трех бойцов в сочетании с высокоточными авиабомбами сокрушительного калибра 3000 кг заметно ускоряет продвижение российских войск. Совершенствуется термобарическая артиллерия.Тяжелые огнеметные системы эффективно выжигают позиции ВСУ на земле и укрытия под землей. В ходе СВО конструкцию ТОС-2 "Тосочка" модернизировали: улучшили систему управления огнем и автоматизированную систему перезарядки, оснастили колесным шасси. Штурмовая машина для прорыва обороны противника стала технологически совершеннее и мобильнее.Постоянно совершенствуется и российский арсенал ракетного оружия. Так, гиперзвуковые и крылатые ракеты ОТРК "Искандер" стали точнее и могущественнее. Комплекс средней дальности "Орешник" просто вгоняет в отчаяние западных политиков и натовских стратегов. Американский специализированный журнал MW 19 апреля констатировал: "Ожидается, что угроза, которую представляет собой система "Искандер-К" для обороны стран-членов НАТО, будет только расти и станет особенно серьезной из-за способности доставлять тактические ядерные заряды". Кроме того, что украинская прокси-война "крайне истощила противовоздушную оборону стран-членов НАТО", западные средства ПВО разочаровали владельцев технологической отсталостью, выявленной в противостоянии с российскими ракетами.Вооруженные силы РФ методично наносят комбинированные и комплексные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам стратегического тыла, энергетики и логистики ВСУ. За минувшие сутки российские ракеты и дроны поразили цели в Киеве, Борисполе, Харькове. С начала российской СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 136 352 БПЛА, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 992 танка и других боевых бронемашин, 1 704 РСЗО, 34 555 стволов артиллерии ВСУ и НАТО. Не считая почти 60 тысяч единиц специальной военной автотехники. Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери противника в два миллиона военнослужащих. Все эти цифры отражают безусловное стратегическое поражение ВСУ, однако киевские марионетки и их западные хозяева не желают трезво анализировать, фиксировать убытки, капитулировать, и безрассудно держат курс к самоуничтожению.

россия

украина

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво, аналитика, колумнисты, россия, украина, спецоперация, всу