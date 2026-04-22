https://uz.sputniknews.ru/20260422/uzbekistan-sverdlovskaya-oblast-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-sovremenniy-etap-57079978.html

Узбекистан и Свердловская область: межрегиональное сотрудничество на современном этапе

Sputnik Узбекистан

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел брифинг о сотрудничестве Узбекистана и Свердловской области. Обсуждены цифровые двойники, атомные технологии и проекты, представленные на "Иннопроме".

2026-04-22T19:41+0500

пресс-центр

свердловская область

иннопром-2026 в ташкенте

сотрудничество

узбекистан

аэс

технологии

россия

цифровые технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57057270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c1d6b02fb4b246956097e623286638a.jpg

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел брифинг заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олега Александрина, посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Свердловской областью.По словам представителя региона, одним из перспективных направлений сотрудничества является внедрение технологий цифровых двойников. Они позволяют создавать виртуальные копии предприятий и объектов, что дает возможность обучать персонал и отрабатывать различные сценарии действий без риска для производства и жизни людей.Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в атомной отрасли. Свердловские предприятия предлагают ряд решений для Узбекистана, включая бесперебойные источники питания, цифровые технологии, а также изотопные источники, применяемые для неразрушающего контроля качества материалов при строительстве АЭС.С какими предложениями свердловские компании приехали на "Иннопром", на какие направления делает ставку регион в Узбекистане, как развивается взаимодействие промышленных предприятий и какие проекты планируется реализовать — подробнее в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

