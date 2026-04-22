https://uz.sputniknews.ru/20260422/uzbekistan-sverdlovskaya-oblast-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-sovremenniy-etap-57079978.html
Узбекистан и Свердловская область: межрегиональное сотрудничество на современном этапе
Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел брифинг о сотрудничестве Узбекистана и Свердловской области. Обсуждены цифровые двойники, атомные технологии и проекты, представленные на "Иннопроме".
2026-04-22T19:41+0500
пресс-центр
свердловская область
иннопром-2026 в ташкенте
сотрудничество
узбекистан
аэс
технологии
россия
цифровые технологии
Эксклюзив
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел брифинг заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олега Александрина, посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Свердловской областью.
По словам представителя региона, одним из перспективных направлений сотрудничества является внедрение технологий цифровых двойников. Они позволяют создавать виртуальные копии предприятий и объектов, что дает возможность обучать персонал и отрабатывать различные сценарии действий без риска для производства и жизни людей.
Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в атомной отрасли. Свердловские предприятия предлагают ряд решений для Узбекистана, включая бесперебойные источники питания, цифровые технологии, а также изотопные источники, применяемые для неразрушающего контроля качества материалов при строительстве АЭС.
С какими предложениями свердловские компании приехали на "Иннопром", на какие направления делает ставку регион в Узбекистане, как развивается взаимодействие промышленных предприятий и какие проекты планируется реализовать — подробнее в нашем видео.