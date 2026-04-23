https://uz.sputniknews.ru/20260423/mejdunarodnym-dnem-aralskogo-morya-rek-amudarya-i-syrdarya-obyavili-26-marta--57091433.html

Международный день Аральского моря, Амударьи и Сырдарьи будут отмечать 26 марта

Sputnik Узбекистан

Главы государств-учредителей фонда спасения Арала подписали ряд документов в Астане

2026-04-23T10:03+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57090625_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_83a12c222177a42f0cb689800558915e.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Главы стран Центральной Азии объявили 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Такое решение приняли по итогам саммита в столице Казахстана Астане.В своем выступлении президент Узбекистана отметил, что Международный фонд спасения Арала (МФСА) остается уникальной региональной организацией, и его роль и значение еще больше возрастают в условиях изменения климата и роста водопотребления, ведущих к нарастанию водного стресса в Центральной Азии.Глава РУз обратил особое внимание на необходимость возрождения многовековых традиций народов ЦА — бережного отношения к воде как к источнику жизни.В работе мероприятия, прошедшего под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экология, аральское море, центральная азия, река, амударья, сырдарья, саммит, астана, казахстан, шавкат мирзиёев, президент узбекистана