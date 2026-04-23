Международный день Аральского моря, Амударьи и Сырдарьи будут отмечать 26 марта
Главы государств-учредителей фонда спасения Арала подписали ряд документов в Астане
2026-04-23T09:49+0500
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Главы стран Центральной Азии объявили 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Такое решение приняли по итогам саммита в столице Казахстана Астане.
В своем выступлении президент Узбекистана отметил, что Международный фонд спасения Арала (МФСА) остается уникальной региональной организацией, и его роль и значение еще больше возрастают в условиях изменения климата и роста водопотребления, ведущих к нарастанию водного стресса в Центральной Азии.
“По оценкам экспертов, уже к 2040 году дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря может увеличиться практически вдвое — до 20 миллиардов кубометров в год. Это создает дополнительные риски для питьевого водоснабжения, экологии, аграрного сектора, энергетики и социальной стабильности”, — отметил Шавкат Мирзиёев.
Глава РУз обратил особое внимание на необходимость возрождения многовековых традиций народов ЦА — бережного отношения к воде как к источнику жизни.
“По итогам мероприятия лидеры подписали Астанинское заявление, решения о ходе председательства Казахстана, об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья, а также об избрании главы Узбекистана президентом Фонда на 2027–2029 годы”, — говорится в сообщении.
В работе мероприятия, прошедшего под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай.